Domino’s Pizza Türkiye, Facebook Messenger üzerinden sipariş vermeyi mümkün kılan yeni uygulamasını yayına aldı. Özel geliştirilen bot aracılığıyla, kullanıcıların günün koşuşturmacası içerisinde en kolay, keyifli ve hızlı şekilde pizza sipariş edebilmeleri hedefleniyor. Sipariş vermek için kullanıcılar Domino’s Pizza’nın hesabına direkt mesajla pizza emojisi gönderiyor, sonrasında Domino’s Pizza hesaplarına önceden tanımladıkları tek tıkla siparişlerinden birini chat bot üzerinden seçerek siparişini tamamlıyor.



Bugüne kadar yurtdışı operasyonlarında emoji ile pizza siparişi, drone ile pizza teslimatı gibi uygulamalara imza atan Domino’s Pizza, kolay sipariş alanında mümkün olan her yöntemi kullanarak pizza severlerin hayatına lezzet ve keyif katıyor. Yaz aylarında Türkiye’de tanıttığı, tüm dijital platformlarda kullanılabilen Tek Tıkla Sipariş ile, düşünce hızında pizza siparişini hayatımıza sokan marka, şimdi de bu özelliği Facebook Messenger üzerinden pizza söylemeyi mümkün kılan uygulamasıyla birleştiriyor ve hızlı servis pazarına yepyeni bir soluk daha getirmeye hazırlanıyor.

Pizza emojisini gönder, kolay siparişi ver, takibi yap

Yeni uygulamayı kullanmaya başlamak için Domino’s Pizza Türkiye’nin Facebook Messenger hesabına direkt olarak pizza emojisi mesaj atılıyor. Messenger için geliştirilen özel bot, kullanıcıyı Facebook hesabı üzerinden tanıyor. Kullanıcı daha önce kullandığı bir Domino’s Pizza hesabı ile sisteme giriş yaptıktan sonra, hesabında kayıtlı kolay siparişlerden dilediğini chat bot üzerinden seçebiliyor. Böylece sipariş verme süreci tamamlanıyor. Domino’s Pizza’nın diğer tüm dijital sipariş kanallarında olduğu gibi, mesajlar aracılığıyla Facebook Messenger üzerinden de sipariş takibi yapılabiliyor.

Tek Tıkla Sipariş projesini Facebook Messenger üzerinden bot kurgusu ile geliştiren Domino’s Pizza Türkiye, pizzaseverlerin günlük koşuşturmaca içerisinde en hızlı ve rahat şekilde sipariş verebilmelerini hedefliyor. Tüm yazılım altyapısı Developtica’ya ait olan bot uygulamasının, kullanıcı deneyimini maksimize edecek şekilde tasarlanmasına da önem gösterilmiş.

“Yemek yeme kültüründe kolaylık vazgeçilmez hale geldi”

Domino’s Pizza Türkiye Dijital Kanallar ve Teknoloji Direktörü Gökhan Yoluaçık, “Yemek yeme kültüründe kolaylığın vazgeçilmez hale geldiğini görüyoruz. Dijital kanallarımız müşterilerimizden hayli yoğun ilgi görüyor. Kimi restoranlarımızın dijital satışları tüm satışlarının yüzde 50’sini geçmiş durumda. Önümüzdeki dönemde de farklı alanlardaki çalışmalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.