Fast food gençliği apolitik mi?

Türkiye referandum için gün sayarken, her seçim döneminde olduğu gibi genç nüfusun ülkenin politik gündemine olan mesafesi yine merak konusu. Kimola bu konuya fast food tüketicileri üzerinden yaklaşarak, bu kitlenin apolitik olup olmadığını, ülke gündemini ne kadar takip ettiklerini ortaya koyan bir çalışma hazırladı.

Bu çalışma için Kimola, TV Yayınları, Markalar ve Gündem dikeylerinde sosyal medya konuşmalarını analiz eden 3 farklı ürününün verilerini çarpıştırarak, bir kısmı bu referandumda bir kısmı ise gelecek seçimlerde oy kullanabilecek olan fast food gençliğinin apolitik olup olmadığını, hangi olayların bu kitleyi sosyal medya üzerinden harekete geçirebildiğini inceledi. Bunun için ilk olarak Kimola’nın markalar dikeyindeki analiz ürünü Kimola Insights’ın verilerine göre, 2016 yılı boyunca düzenli olarak bir fast food restoranında konum bildirimi yapan sosyal medya kullanıcılardan 864 kişilik bir örneklem oluşturuldu. Daha sonra bu örneklem ile Kimola’nın sosyal medya konuşmalarını 40’tan fazla kategoriye ayırıp ülke gündemini analiz eden ürünü Kimola Trends’in 2016 yılı verileri çarpıştırılarak bir psikografik analiz elde edildi.

Bu tablodaki Spor, Politika, TV gibi kategorilerin neye göre sınıflandırıldığı gayet açıkken; Terör, Anma, Sosyal Vicdan gibi kategorilerinin tanım ve içeriklerine değinmekte fayda var. Terör kategorisi, belirli bir ideolojiye hizmet amacıyla durumla doğrudan ilgisi olmayan insanlara zarar vermek için yapılan şiddet içerikli eylemler hakkındaki güncellemeler, kınamalar ve yorumları konu alan paylaşımları içeriyor. Anma kategorisindeyse toplum hafızasında yer eden olaylar, topluma mal olmuş kişilerin ölüm yıldönümleri ve doğum günlerinde gündeme giren konuşmalar toplanıyor. Son olarak Sosyal Vicdan kategorisi toplumsal bilinci uyandırmak için ortak akla hizmet eden konular hakkındaki paylaşımları içeriyor. Kimola Trends ürünü ile Twitter Trending Topic’lerini sınıflandırmak için belirlenen bu kategoriler, fast food gençlerinin yaşamlarına ve düşüncelerine ışık tutarak siyasi olaylara ilgilerini ölçmemizde yardımcı oluyor.

Gündemden habersiz ya da kayıtsızlar mı?

TDK tarafından “siyasi görüş ve olaylardan habersiz veya onlara kayıtsız kalan” kimse olarak tanımlanan apolitik sözcüğü, bu çalışmada fast food gençliğinin siyasi görüşlere olan ilgisi ve ülke gündeminden haberdar olup olmadıkları bağlamında ele alındı. Çevresine olduğu kadar kendisine de duyarsız bir kitle olduğu düşünülen fast food gençliğinin psikografik verileri gözlemlendiğinde, ülke gündemini takip ettiklerini ve oldukça katılımcı olduklarını görüyoruz. Öyle ki, siyasal olaylardan haberdar olduğu kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla belli bir görüş ve duruş da sergileyen bir profilden bahsetmek mümkün. Kitlenin düzenli olarak en çok konuştuğu konuların arasında kendine yer bulan Politika, Terör, Özel Günler, Anma ve Sosyal Vicdan kategorileri fast food gençlerinin genç ama bilinçli bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla bu veriler ışığında fast food gençliğinin, apolitik tanımından oldukça uzak bir yerde durduğu söylenebilir.

Grubun psikografik verileri incelendiğinde Spor konuşmalarının ilk sırada oluşu dikkatleri çekse de Politika tüm yıl boyunca fast food gençlerinin gündemindeki yerini korumuş. Hatta darbe girişimiyle birlikte Spor kategorisi, Temmuz ayında yerini Politika’ya bırakmış.

Terör, Özel Günler, Anma, Yas & Felaket ve Sosyal Vicdan gibi hassas konu başlıklarına olan ilgileri de değerlendirildiğ inde bir kez daha açıkça görülüyor ki, fast food gençliği siyasi gündemden ne habersizler ne de ilgisiz. Tam da bu noktada, çok çeşitli siyasi görüş ve duruşa sahip olan kişilerden oluşan bu kitlenin, tek bir siyasi parti ya da kişiye yönelmediğinin gözlemlenmesi de oldukça ilgi çekici. Türkiye gündeminde kendine altıncı sıradan yer bulan Ünlüler ve Magazin konuşmalarına, fast food gençliğinin sadece %1.17 oranıyla katılım göstermiş oluşu da grubun tekil bireylere olan bağlılığının kuvvetli olmadığı savını destekliyor. Buna ek olarak aşağıda Politika kategorisinin altında en çok konuşulan konu başlıklarından grubun dinamiklerini yansıtan bazı örnekler incelenebilir;

Hangi televizyon yayınlarını konuştular?

Kimola’nın Türkiye televizyonlarında gösterilmekte olan tüm yayınlar hakkındaki sosyal medya konuşmalarını dinlediği Kimola Social TV ürününün verilerinden faydalanarak bu kitleye bakıldığında ise yine ilgi alanlarına göre ülke ortalamasından farklılaşan bir profille karşılaşıyoruz. Özellikle, UEFA Euro 2016 boyunca tüm ülkeyi televizyon başına kilitleyen milli maçlar bu kitle arasında önemli bir konuşulma oranı elde etmişken, Kiralık Aşk, Güneşin Kızları gibi gençlik dizilerinin konuşulma oranları ülke ortalamasının altında kalmış.

Farkındalık sahibi ve ilgili bir kitle

Sosyal medya paylaşımlarına göre 2016 yılı boyunca düzenli olarak fast food tüketen bir kitle ile oluşturulan bu analiz, ülkedeki genç profilin farklı bir açıdan değerlendirmesini sunuyor. Önyargılardan uzak, sadece veriye dayalı bir pencereden bakıldığında fast food gençliği için; çevresinde olup bitenlerin farkında, gündemi izleyen ve gündem başlıkları hakkında sosyal medyadan sesini yükselten bir profile sahip olduğunu söyleyebiliriz.