“Fi” puhutv ve Vodafone Red ev sahipliğinde seyirciyle buluştu

Doğuş Digital tarafından hayata geçirilen, online televizyon kanalı puhutv’nin merakla beklenen ve ana sponsorluğunu Vodafone Red’in üstlendiği ilk ücretsiz orijinal içeriği “Fi”, izleyici ile buluştu. Türk yazar ve psikolog Azra Sarızeybek Kohen’in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinden uyarlanan dizinin galası Volkswagen Arena’da puhutv ve Vodafone Red ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Fi” dizisinin 18 dakikalık özel bir ön gösteriminin ardından “Fi” dizisinin ilk 3 bölümünün puhutv’de yayına alınmasıyla renklenen gecede, ülkemizin önde gelen reklam veren şirketlerinin üst düzey yöneticileri, iş ve sanat dünyası, televizyon ve yayıncılık sektörünün saygın isimleri ve ülkemizde de faaliyet gösteren global dijital şirketlerin temsilcileri buluştu. Gala ayrıca “Fi” dizisinin oyuncuları Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi ile Fi dizisinin tüm oyuncu kadrosu ve ekibinin yanı sıra, ünlü oyuncular, menajerler, yapımcı ve yönetmenlerden oluşan dizi ve film sektörünün ünlü isimlerini de bir araya getirdi.

Gecede birer konuşma yapan Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, davetlilere puhutv ve “Fi” dizisi hakkında bilgiler verdi ve Vodafone Red ile “Fi” Dizisi özelinde gerçekleştirilen iş birliğinin önemini anlattı.

Fi’nin oyuncu kadrosu, yapımcısı, hikayesi ve yayıncısıyla dört dörtlük bir proje olduğunu söyleyen Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, “Türkiye’nin ilk ücretsiz orijinal online dizisini seyircisiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Fi” hem sektör hem de izleyiciler açısından kuralları değiştirecek güçte. Fi projesinde tüm paydaşların emeği ve desteği var bu sayede bu kadar başarılı bir işi gerçekleştirebildik” dedi. puhutv’nin ücretsiz olmasıyla online televizyonculuk açısından dünyada da bir ilk olduğunu söyleyen Yerdelen, “puhutv Doğuş Yayın Grubu’nun televizyonculuk alanındaki deneyim ve desteğinin dijital alanda uzman, genç ve dinamik ekibin buluşması ile ortaya çıktı” diye konuştu.

Gecede söz alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi: “Vodafone olarak, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin ilk online ücretsiz dizisi Fi’nin izleyicilerle buluşmasına Vodafone Red olarak katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Fi, hızla dijitalleşen televizyon ve eğlence dünyasının ulaştığı ve ulaşacağı boyutları göstermesi bakımından önemli bir örnek. Fi ile birlikte, dijitalleşme konusundaki ısrarcı tavırlarıyla bizi hem gururlandıran hem de motive eden Vodafone Red abonelerimize özel sunduğumuz dijital içeriklere bir yenisini daha ekledik. Vodafone Red aboneleri Fi’yi tarifelerindeki interneti harcamadan istedikleri zaman istedikleri yerden ücretsiz izleyebilecek. Akıllı cihazlardan video izlemek abonelerin zaman zaman kota tüketimi adına kaygılandığı bir davranış olabiliyor. Ancak, biz bu yeni ürünümüzle, Vodafone Red’lilere, internetinizi düşünmeyin diyerek, istedikleri zaman istedikleri yerde kaygısızca ‘Fi’ dizisini izleyebilecekleri mesajını veriyoruz. Bu heyecanlı birliktelikle Türkiye’nin en iyi dijital içerik sağlayıcısı olma yolunda bir kez daha iddialı olduğumuzu gösteriyoruz. Fi sponsorluğumuzun dijital yayıncılık alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz.”

DAİMA ÜCRETSİZ OLACAK

puhutv, “orijinal içerik” konseptini ücretsiz sunarak Türkiye’de bir ilke de imza attı. Orijinal içeriklere önümüzdeki dönemde yenilerini ekleyeceklerini belirten Doğuş Digital COO’su Heni HAzbay, “İzleyiciler, popüler dizilerin yanı sıra yayınlandığı tarihte Türk izleyicisinin beğenisini kazanmış, akıllara kazınmış Türk dizileri, unutulmaz Yeşilçam klasikleri ve çocukların beğeniyle izledikleri çizgi filmlere de puhutv’den kolaylıkla ulaşabiliyorlar. puhutv olarak her zaman tüm içeriklere ücretsiz ulaşılabileceğini taahhüt ediyoruz” diye konuştu.