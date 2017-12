Finans dünyasının gizemi Bitcoin Bilgi’de tartışıldı

Piyasalara damgasını vuran Bitcoin ve kripto paraların hayatımıza girişi, hukuki alt yapısındaki boşlukları, piyasanın risk ve getirileri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tartışıldı. BİLGİ Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği söyleşide İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, Kripto Paralar ve Bitcoin Piyasası hakkında merak edilenleri paylaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS), Vizyoner Finansçılar Sertifika Programı çerçevesinde Kripto Paralar ve Bitcoin’i tartıştı. santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda düzenlenen söyleşide, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan konuk uzman olarak yer aldı.

Bitcoin Nedir?

Söyleşide bitcoinin temelde para olarak çıkmadığını belirten Manukyan, bitcoini ödeme sistemi üzerine kurulmuş bir teknoloji olarak tanımladı. Piyasada hızla yerini sağlamlaştıran bu ileri teknolojik atılımın internet, kişisel anahtar şifrelemesi ve block protokolünün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Bitcoinin finansal piyasalarda gördüğü büyük ilginin sebebini gizli ve ulaşılmaz olarak algılanmasına bağlayan Manukyan, “Bitcoin için mevcut sistemlere tepkisel bir duruş diyebiliriz” dedi.

Bitcoinin simetrik ve asimetrik şifreleme ile oluştuğunu ifade eden Manukyan, “Bu şifreleme sistemi, devletin şifrelenmiş dosyalara girmesini engeller. Bu haliyle Bitcoin’in Roma döneminde Sezar’ın harfleri şifrelemesine benzetebiliriz” diye konuştu.

Devlet Kontrolünde Olmayan Elektronik Para

Şant Manukyan, “Nakit ile yapılabilecek işlemlerin aksine internet üzerinden yapılmak istenen her türlü işlem (finansal işlemler, mal ve hizmet satın alma vs) bir aracı yani güvenilir bir üçüncü tarafın (Banka, Takasbank, PayPal ve Troy gibi şirketler) varlığını gerektirir. Bitcoin uzun zamandır var olan 3 teknolojinin; internet, kişisel anahtar şifrelemesi (private key cryptography) ve Blokzinciri (blockchain) protokolünün bir araya getirilmesi ile sorunu çözmüş ve internet üzerinden Uçtan Uça (Peer to Peer) aracısız işlem yapmayı mümkün kılmıştır.” diye belirtti. Manukyan elektronik paraların devlet kontrolünde olmaması ile ilgili olarak da, devlet uygun görmediği sürece elektronik paraların bankalara devredilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti.

CEFIS Araştırma Müdürü Özlem Derici Şengül ise konuyla ilgili “internet ve veri iletim hızının artması dünyayı hızlı bir teknolojik dönüşüme götürdü. Bunun yansımalarını sanayi tarafında IoT, robot teknolojisi, 3D printing gibi gelişmelerde, finansal tarafta ise blockchain teknolojisi ve kripto paralar ile görüyoruz. Ülke olarak ilerlemenin en önemli aracı olan üniversitelerimizde bu dönüşümün gerisinde kalma lüksümüz yok. CEFIS olarak düzenlediğimiz seminerler aracılığıyla öğrencilerimizin hızla değişen finansal teknolojilerle ilgili en güncel bilgiye sahibi olmalarına çalışıyoruz“ dedi.