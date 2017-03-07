“Fintech’te hızlı hareket etmemiz şart”

Türkiye’nin en önemli fintech girişimleri arasında yer alan ve dikkat çekici bir büyüme yakalayan yenilikçi ödeme sistemi şirketi iyzico, ülkemizde son dönemde yapılan en yüksek yatırımlardan birine imza atma başarısını gösterdi.

Gelişmekte olan pazarlarda finansal hizmetler sunan girişimlere yatırım yapan VEF (Vostok Emerging Finance) önderliğinde gerçekleşen ve VEF’in en büyük paya sahip olduğu toplam 13 milyon dolarlık yatırım, iyzico’nun bölgesel büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, “iyzico’nun aldığı 13 milyon dolarlık yeni yatırım son dönemde girişim ekosistemine yapılan en büyük yatırımlardan biri oldu. iyzico’nun bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise yaklaşık 80 milyon TL (22 milyon dolar) seviyesine ulaştı. Başarı hedefimiz, çalışma disiplinimiz, yenilikçi Ar-Ge yaklaşımımız ve bu önemli kaynakların da gücüyle 5 yıl içinde 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk yerli girişim olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ödeme platformu olarak bölgesel liderlik hedefine doğru ilerliyorsunuz. Son durumu, rakamları öğrenebilir miyiz? (burada biraz sektörel oran ve ortaklıklar sonrası duruma dair bilgiler ekleyebilirsiniz.)

Türkiye’nin BDDK lisanslı öncü ödeme hizmetleri şirketi olan iyzico, kısa sürede 9500 aktif üye işyeri ve pazaryeri modeli altında 200 bin üzeri satıcı hesabına ulaştı. Aralık 2015 – Aralık 2016 arasında işlem hacmimiz yüzde 420, işlem adedimiz ise yüzde 400 arttı. Toplam işlem hacmimiz ise 1,5 milyar liraya ulaştı.

Elde ettiğiniz başarı ve aldığınız yatırımlar da var. Bunlar ülke ekonomisine ne tür katkılar sağlıyor? İhracata katkı anlamında değerlendirebilir miyiz?

Artık şirketlerin iş modellerinin merkezinde mevcut konjonktür doğrultusunda ihracat yer alıyor. Biz de sunduğumuz çözümlerle şirketlere destek oluyoruz. iyziCrossborder ile şirketlerin yurtdışından ödeme alabilmelerini sağlayarak dünyaya açılabilmelerine olanak tanıyoruz. Bu hizmetimizle ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırabilen şirketler, iş hacimlerini ve karlılıklarını artırıyor. E-ticaret yoluyla mal ve hizmet ihracatının artırılması Türkiye’yi bölge için bir e-ticaret merkezi olma hedefine de yaklaştırıyor.

E-ihracat kavramı giderek daha çok gündeme geliyor. Bu konuda da sanırım hayli deneyim kazandınız. Bize önemli noktaları aktarır mısınız?

Başarılı bir e-ihracat (crossborder) yapabilmeniz için dört temel şart sıralayabiliriz. Bunlardan biri otantik yerelleştirme… Bunu şöyle açıklayabiliriz; web sitesinin Google Translate ile değil, doğal ve yerel bir tonlamayla tercüme edilmesi, müşteri alışkanlıklarına uygun kanalların seçilmesi (sosyal medyadan cihaz alışkanlıklarına kadar) veya kültürel duyarlılığınız. İkinci önemli konu ise yerel para birimi ve ödeme metotları. Global ödeme yöntemleri sunan bir ödeme şirketiyle beraber çalışmak şirketinizin cirosunu önemli oranda artıyor. Ayrıca müşterilerinizin yerel hissetmesi ve güven faktörünüzü artırmak için onların sevdiği ve güvendiği ödeme metotlarını sunmanız sınır ötesi satışın olmazsa olmazı. Yasa, vergi ve lojistik de bir diğer önemli konu. Yurtdışına satış yaparken lokal gümrük, vergilendirme veya lojistik konularına hakim iş ortaklarıyla çalıştığınız takdirde daha kolay ilerleyebilirsiniz. Yeni bir piyasaya girerken yerel pazar yerlerini test kanalı olarak kullanmak da yüksek lokal trafikle kendinizi yerel piyasaya tanıtma şansı veriyor. Ayrıca yerel pazar yerlerini sayesinde başlangıç yatırımınızı da düşük tutabilir, ek olarak lojistik engelleri aşabilir ve iade süreçlerini daha kolay yönetebilirsiniz.

Kısa vadede fintek alanındaki öngörüleriniz nelerdir?

Bankalar Türkiye’de çok etkin. Burada yeni fintek girişimleri kurulması ve fintek’in sadece ödeme değil başka alanlarda da oluşabilmesi için regülatör kurumların yeni oyun alanları açması gerekiyor. PSD 2 (Ödeme Hizmetleri Kanunu) ile birlikte Avrupa’da bu oluşum bir sonraki aşamaya geçti, bu nedenle bizimde Türkiye’de daha hızlı hareket etmemiz şart. Sigortada (Insurtech) yeni oluşumlar ortaya çıkacağına inanıyorum.