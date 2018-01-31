Firmaların e-Dönüşüm yolculuklarında gönüllü geçiş desteklenmeli

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yaptığı düzenlemeyle 2018’den itibaren e-Fatura ve/veya e-Arşiv mükellefi olmuş firmalar haricindeki şirketlerin de e-Dönüşüm’e gönüllü geçişi önem arz ediyor.

Digital Planet, geçtiğimiz günlerde N11 ile gerçekleştirdiği n11faturam.com projesi sayesinde çok sayıda ürün sağlayıcısının e-Fatura sistemine geçmesinde destekçi konumunda bulunuyor. Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, firmaların daha az maliyetle ve pratik şekilde fatura işlemlerini gerçekleştirmeleri için Digital Planet’in gönüllü geçişte altyapı desteği sağlamayı hedeflediğini ve KOSGEB’in de bu tür gönüllü geçiş yatırımlarını iş süreçlerini destekleme kapsamına almasını önerdiğini belirtiyor.

Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı düzenlemeler kapsamında, 1 Ocak itibarıyle 2016 mali yılı cirosu 10 milyon lira sınırını geçen şirketlerin yasal olarak e-Faturaya geçme zorunluluğu bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 74.000 firmanın geçiş yaptığı e-Fatura sistemi, özellikle maliyet ve verimlilik konularında şirketlere önemli avantajlar sağlıyor. Bu sebeple e-Fatura mükellefi olmuş firmaların dışındaki şirketlerin de e-Dönüşüm yolculuğuna katılması için çeşitli proje ve teşviklerin gerçekleştirilmesi önem taşıyor. 2018 yılında e-Fatura mükellefi olan firmaları kazanma hedefinin yanı sıra ana hedefinin firmaları gönüllü geçişe yönlendirmek olduğunu aktaran Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, n11faturam.com ile e-Fatura mükellefi olmayan çok sayıdaki online mağazanın e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçmesi için alt yapı sağladıklarına dikkat çekiyor.

e-Dönüşüm’e geçiş yapan firmaların, genellikle GİB’in yayınladığı tebliğler sonucunda zorunluluk esasına dayalı olarak sürece dahil olduğunu fakat firmaların mükellef olmayı beklemeden e-Dönüşüm yolculukları için hazırlık yapmalarının onlara büyük katkı sağlayacağını belirten Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz; ‘’Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile gönüllü e-Fatura’ya geçişte bir destekçi pozisyonundayız. Digital Planet sistemlerinde de şu anda kayda değer miktarda şirket gönüllü olarak e-Fatura sistemini kullanıyor. Hedefimiz yeni yılda Türkiye’de bu bilincin oluşmasını daha fazla desteklemek olacak. 2018 yılında e-Dönüşüm süreçlerine gönüllü geçişte şirketlere sağlanacak altyapı desteği teşviklerinin takipçisi olacağız’’ ifadelerinde bulundu.