Fotoğraf ile ispat dönemi başladı

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN’in kullanıcıların hizmetine sunduğu Pikzum uygulaması, mobil cihazlar üzerinde çekilen fotoğraflara konum bilgisi ve zaman damgası ekleyerek hukuki delil niteliği oluşturulmasını sağlıyor. Uygulama, iOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebiliyor.



Günümüzün vazgeçilmezleri arasında olan akıllı cihazlar hayatı kolaylaştırıyor. İş ve özel hayatımıza dokunan mobil uygulamalar birçok gereksinimimizi karşılarken, kullanım alanları da her geçen gün artıyor. E-dönüşüm alanında kurumların ve bireylerin hızlı, kolay ve güvenilir işlem yapabilmelerini sağlayan E-GÜVEN, sunduğu yenilikçi hizmetlerle dikkat çekiyor. Firma tarafından yeni geliştirilen Pikzum uygulamasıyla fotoğraflara konum bilgisi ve zaman damgası ekleniyor. Uygulama ile artık mobil cihazlarla çekilen fotoğraflar hukuki anlamda delil niteliği taşıyor. Uygulama üzerinden çekilen fotoğrafların zaman bilgisi değiştirilemiyor ve fotoğraf boyutu ile oynanamıyor. Fotoğrafların kanıt niteliği taşıyıp taşımadığı, uygulama için tasarlanan site üzerinden de doğrulanabiliyor. Mobil cihazlar ile daha önceden çekilen fotoğraflar ise bu uygulama ile kullanılamıyor.

Pikzum ile hak ihlalleri engellenebilecek

Pikzum ile çekilen fotoğraflarda, üretildiği zamanın, enlem ve boylam ayrıntıları konum bilgisiyle birlikte fotoğrafların üzerinde yer alıyor. Hukuki olarak geçerli delil oluşturma fırsatı veren uygulama, yaşanan sorunların hızlı ve kolay şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Uygulamayla çekilen fotoğraflar, Whatsapp, SMS veya e-posta ile istenilen kurum veya kişiler ile paylaşılabiliyor. Kanıt dosyasını içeren fotoğraf ise kanıt niteliği bozulmaması için yalnızca e-posta aracılığıyla iletilebiliyor.

Kanıtlar cepte taşınacak

Yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran çözümleri bireylerin ve kurumların hizmetine sunduklarını belirten E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Tüzün, “Geliştirdiğimiz ürünlerle kullanıcılar için değer yaratmaya devam ediyoruz. Yenilikçi bir ürün olan Pikzum, mobil cihazlarla çekilen fotoğraflara zaman bilgisini ekleyerek yasal geçerlilik kazandırıyor. Pikzum ile çekilen kanıt niteliğine sahip fotoğraflar, bireylerin ve kurumların karşılaştıkları olayların hukuki yollarla çok daha hızlı ve kolay çözülmesini sağlıyor.” dedi.

Çekilen fotoğraflar nasıl yasal geçerli olacak?

Uygulama ile çekilen fotoğraflarda enlem ve boylam bilgileriyle zaman damgası yer alıyor. Bu bilgiler değiştirilemiyor. Zaman damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlandığı üzere, elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan bir kayıt.