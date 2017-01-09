Fransa da siber saldırı mağduru

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin savunma birimlerinin 2016 yılında 24 bin siber saldırının hedefi olduğunu açıkladı. Bu sayının her yıl ikiye katlandığını belirten Le Drian, bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hedef olabileceğini söyledi.

Son üç yıldır bu tarz saldırıların hedefi haline gelen Fransa’nın altyapısını etkiliyor. Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Fransız Bakan, Fransa’nın ABD başkanlık seçimlerini hedef alan siber saldırılar gibi saldırıların hedefi olmayacağını düşünmenin ‘safça’ olacağını söyledi.

En son ABD istihbarat servisleri, Rusya’nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiğine yönelik bir rapor hazırlamıştı.

Bu yıl Fransa’da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın adı François Fillon ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen, Rusya Lideri Vladimir Putin’e karşı olumlu tavır içinde olduklarını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande yönetiminde Rusya ile ilişkiler uygulanan yaptırımlar yüzünden geriledi.

(BBC Türkçe)