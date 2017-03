Galatarasay e-spor takımına Maximum destek

Türkiye İş Bankası Maximum Kart, e-spor alanına verdiği destek kapsamında League of Legends (LoL) ligine bu yıl katılan Galatasaray Espor takımının ana sponsoru oldu. Galatasaray Esports, 2016’da kuruldu ve e-spor alanında ilk kez Türkiye League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde yer alıyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Geçmişten günümüze ilklerin bankası olma vizyonuyla dijital bankacılığın ülkemizde gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük eden İş Bankası olarak, dijital dünyanın sporla buluştuğu e-spor alanına ilk yatırım yapan markalardan birisi olduk. Genç kitlelere daha yakın temas edebilme ve e-spor alanında yaratacağımız etkileşim ile uzun soluklu bir ilişkinin temellerini atabilmek için çalışmalarımızda e-spor platformlarına ayrı bir önem veriyoruz. Ülkemizde e-spor alanında en çok tercih edilen oyunların başında gelen League of Legends Şampiyonluk Ligi’ndeki mevcut girişimlerimizi Galatasaray Esports takımıyla yaptığımız işbirliği ile güçlendirmiş olduk. Rekabete dayalı bir strateji oyunu olarak nitelendirilen League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde Maximum Kart markamız ile birlikte heyecanlı ve keyifli bir arenada yerimizi aldık. League of Legends oyuncularının dünyasında Maximum Kart’ın onlara değer katacak ayrıcalıkları ile etkileşim içerisinde olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray’ın ve Maximum Kart’ın başlatmış olduğu bu işbirliğinin başta League of Legends olmak üzere Türkiye’de e-spor sektörüne dinamizm katmasını temenni ediyoruz.”

E-sporun dünyada son dönemde giderek daha popüler hale gelen, dünyanın önde gelen kulüplerinin yatırım yaptığı bir alan olduğunun altını çizen Galatasaray Spor Kulübü’nün e-spordan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman ise şöyle devam etti: “Galatasaray olarak geçmişte pek çok branşın kuruluşuna veya ülkemizde sevilip yaygınlaşmasına öncülük etmiş bir kulübüz. Tüm dünyada, özellikle gençler arasında büyük ilgi gören e-spora büyük önem veriyoruz. Kulüp olarak bu spor dalının yaygınlaşması için elimizden gelen desteği vermekte de kararlıyız. Şimdilik League of Legends sahnesindeyiz, ancak ilerleyen yıllarda farklı oyunlarda uzmanlaşmış takımları da e-spor bünyesine katacağız. Bu konuda İş Bankası Maximum Kart’ın desteği çok ama çok önemli. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük taraftarına sahip… Gençler arasındaki Galatasaraylı olanların oranı ise rakiplerimize göre çok yüksek. Bu durumu hem kulübümüzü hem iş ortaklarımızı hem de taraftarımızı mutlu edecek şekilde değerlendirme arzusundayız. Maximum Kart da e-spor takımımıza verdiği destekle, bu alandaki gelişme potansiyeline olan inancını gösterdi. Kendilerine Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ediyorum. Öte yandan bu oyunların bilgisayar başında oynanması kimseyi yanıltmasın. Ardında büyük bir zekâ, strateji barındırıyor. E-spor bireylerin hızlı düşünme kapasitesini arttırıyor, reflekslerini geliştiriyor. Yeni girdiğimiz bu branşta alt yapısını oluşturmuş, dünya sahnesinde rekabet eden takımlar kurmuş bir Galatasaray’a ulaşmak en büyük idealimiz.”

E-spor

Elektronik Spor (e-spor), bilgisayar veya mobil cihaz üzerinden oynanan çeşitli oyunların, profesyonel bazda organize edilen turnuvalarda, lisanslı oyuncular ve profesyonel kulüplerin katılımıyla gerçekleştirildiği bir spor dalı. League Of Legends (LoL) oyunu, e-spor alanında en çok tercih edilen oyunların başında geliyor. LoL hem fiziksel hem de zihinsel efor harcanarak el, göz ve beyin koordinasyonu gerektiren ve refleksleri geliştiren bir beyin sporu olmasının yanında rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiriyor.