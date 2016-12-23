Samsung, heyecanla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8 ile birlikte Canavar Modu (Beast Mode) özelliğini sunabilir. “Beast mode” işlevi sayesinde Galaxy S8’de yüksek performanslı bir moda geçmenizi sağlayacak.

Konuyla ilgili detaylar henüz belli olmasa da Samsung’un “beast mode” (“canavar modu”) teriminin patentini aldığı ve bu terimi akıllı telefonlarda, uygulamalarda, tabletlerde veya bilgisayarlarda kullanabileceği biliniyor. Beast mode’un pil ömründen feragat edip yüksek performans almaya yönelik bir ayar olduğu tahmin ediliyor.

Galaxy S7 için sunulan Nougat betasında da Samsung’un Oyun ve Yüksek Performans Modları sunması dikkat çekerken, patent başvurusu yapılan bu modun da kullanıcı ihtiyaç duyduğunda ekstra performans sunacağı açık.

Farklı pazarlara göre 10nm mimarisindeki 8 çekirdekli Snapdragon 835 çipset ve adı henüz netleşmemiş olan Exynos çipset ile birlikte gelmesi beklenilen Galaxy S8’in performanstan ödün vermeden yüksek verimlilik sağlayacağı öngörülüyor.

8 GB RAM ile birlikte sunulacak Samsung Galaxy S8 akıllı telefonun Nisan ayı içerisinde özel bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor.