Gaming İstanbul 2017’ye rekor katılım

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Gaming İstanbul 2017, ilk günden itibaren, sabahın ilk saatlerinde başlayan uzun kuyruklarla kapılarını açtı. Bu sene 2. kez oyun severlerle buluşan Gaming İstanbul 2017’ye 83 bin ziyaretçi akın etti.

Türkiye’nin dört bir yanından oyun severleri ağırlayan Gaming İstanbul 2017’ye katılan ziyaretçiler, fuar boyunca, dijital dünyanın yenilikleri ile tanışıp, deneyimleme şansına sahip oldular. Kadın, erkek, çocuk, her yaştan kitlenin yoğun ilgi gösterdiği Gaming İstanbul 2017’de, 4 gün boyunca, Strike of Kings ve League of Legends turnuvaları, Ahmet Çakar ve Ertem Şener muhteşem sunumuyla FIFA 17, Cosplay Yarışması Final heyecanı, çocukların eğlenceli ve geliştirici saatler yaşadığı Kid’s Park etkinlikleri ve teknoloji, oyun dünyasının konuşulduğu seminerler gerçekleşti.

Teknoloji markalarının en iyilerini bir araya getiren GIST 2017’ye toplam 83 firma katıldı. Katılan firmalar, her gün gerçekleştirdikleri etkinliker ile oyun severlere eğlenceli ve keyifli saatler yaşattılar.

Cosplayerlar, büyük ödül için mücadele etti

“Cosplay Yarışması Finali”nde, oyun karakterlerine bürünen Cosplayerlar, büyük ödül için kıyasa yarıştı. Leon Chiro, Enji Night, Tabitha Lyons ve Elena Samko’dan oluşan jüri, dijital oyun karakterlerini, tasarladıkları kostüm ve aksesuarlarla en iyi yansıtanları seçti.

Sahnede renkli görüntülere sahne olan Cosplay Yarışması’nın 3.sü Dota oyunun Death Prophet Merqueen karakterine bürünen Gül Melis Taze, Wither 3 oyununun Imerith karakterinin kostümüyle yansıtan Utku Oğuzman 2. olurken, Digimon oyunun Wargreyman karakteri Enhar Güreşçi 1. Oldu.

Cosplay Yarışması’sın 1.si 8.500 TL havuzlu ödüle sahip oldu.

İlkler GIST 2017’de!

Gaming İstanbul 2017’de dijital eğlence ve oyun dünyasının bir çok önemli firması bir araya geldi;

Gaming İstanbul 2017’nin Efsanevi Sponsoru; TURKCELL, Oyun Severlerle Buluştu!

Gaming İstanbul 2017’nin “efsanevi sponsoru” Turkcell, 4 gün boyunca Gamecell, fizy, BİP ve

GNÇmarkalarının ödüllü etkinlikleriyle turnuvalar düzenledi ve ziyaretçilere hediyeler dağıttı.

Tüm bunların yanı sıra; Gamecell Hivefest organizasyonunda 14 bin dolar ödüllü League of Legends Turnuvası, 4 bin dolar ödüllü Vainglory Turnuvası ve 15 bin TL ödüllü FIFA 17 Turnuvası finalleri düzenlendi.

Dünyanın en büyük oyun üreticisi Tencent Gaming İstanbul 2017’deydi

Dünyanın en büyük oyun üreticisi Tencent’in 5v5 mobil MOBA oyunu “Strike of Kings”in lansmanı Gaming İstanbul’da gerçekleşti. Tencent, Gaming İstanbul süresince 120.000 TL ödüllü “Strike of Kings” turnuvasında oyuncuları buluşturdu. “Strike of Kings”in Türk oyuncularıyla tanışmasını sağlamak amacıyla, oyundaki tüm karakter ve skin’ler Türk oyuncuları için iki hafta ücretsiz açık olacak.

“Sony”, PlayStationVR Sistemi’nin Lansmanı’nı Gaming İstanbul 2017’de gerçekleştirdi!

Sony, oyun severlerle PlayStationVR Sistemi’ni, en yeni oyunlarını ve son teknolojilerini Gaming İstanbul 2017’de tanıttı. PS4 platformundaki birçok oyunu deneme imkanı sunan fuarda, katılımcılar, PS VR ve PS4 temalı özel hediyeler kazandı.

“Netmarble” Star Wars: Force Arena ile Güç Sizinle!

Gaming İstanbul 2017’de katılımcılar Star Wars Force Arena, MARVEL Future Fight, Paramanya ve Netmarble’ın eğlenceli oyunlarını deneme şansı elde etti ve birbirinden farklı hediyeler kazanma şansı yakaladı. Netmarble standında oyuncular Star Wars Force Arena’da kazanmak için mücadele ettiler. Netmarble, ayrıca ana sahnede gerçekleştireceği Wolfteam Turnuvası ve Mstar Dans Workshop’u ile de fuarda ziyaretçilerle buluştu.

IGG, oyunlarını Türkiye’deki oyuncularıyla buluşturdu!

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “IGG” ve oyunlarını Türkiye’deki oyuncularıyla buluşturdu. Lords Mobile, Castle Clash gibi Türkiye’de önemli oyuncu kitlesine sahip oyunlarını IGG’nin kendine has tasarımlarıyla Gaming İstanbul’da buluşturdu. Her bir oyun için özel alanlar ayrıldı ve her bir oyun alanında özel istasyonlarda çekilişler, Çarkıfelek, Dart, ‘Kim 500 bin Elmas İster’ gibi minik oyunlar yer aldı.

Turk Telekom Playstore, Microsoft, Aral, Vestel, Epin, Seti, Redbull, Bynogame, Papara, Gizza, Oldmoustache, Varta, Overgame, Zeren’s Universe, Merch, Blizzard, Nvidia, Gpay, KINQUIN, VFS, Denedik Biz, Zoccoshop, Merchtancy, Paralelevrencrise GIST 2017’ye katılan diğer firmalar arasında yer alıyor.

B2B katılımcıları ise aerosft, Aruba Events, audiofil, Epin, Iran Computer and Video Games Foundation, TOGED, TCA.

Büyük buluşma: GIST Seminerleri

Oyun sektöründe kariyer fırsatı yakalamak için GIST seminerlerinde büyük buluşma gerçekleşti. Oyun geliştiren, üreten, dağıtan firmalarla, tasarımcı ve programcılarla tanışmak, kendini göstermek için; GIST seminerleri büyük kariyer fırsatı sundu. Konuşmacıların listesine http://www.gamingistanbul.com/gist-seminerleri/linkinden ulaşabilirsiniz.

