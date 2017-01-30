Gaming İstanbul başlıyor

Dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul (GİST 2017), 2-5 Şubat arası İstanbul Kongre Merkezinde oyun tutkunlarıyla buluşacak.

Oyunseverlerin merakla beklediği Gaming İstanbul 2-5 Şubat arası İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek. Oyun firmaları, yeni oyunlar ve oyuncuları bir araya getirecek olan fuarda Türk Telekom Playstore stadı da yer alacak. Dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından Battlefield 1, FIFA 17 ve Dirt Rally turnuvaları, katılımcılara nefes kesici bir deneyim yaşatacak. Ayrıca sanal gerçekliği basketbol heyecanı ile birleştiren NBA 2KVR oyunu ile oyun tutkunları unutulmaz anlar yaşayacak.

Playstore’un düzenleyeceği turnuvalar, katılımcılara hem heyecanlı anlar yaşatacak, hem de onlara hediyeler kazandıracak. Turnuvalarda dereceye girenlerin sürpriz hediyeler kazanacağı fuarda, Playstore’un gerçekleştireceği etkinliklerdeki tüm katılımcılara 10 TL değerinde Playstore indirim kodu hediye edilecek.