GBA’dan Girişimcilere 4 milyon TL

Kurulduğu 2011 yılından bu yana girişimcilik ekosistemini yaptığı yatırımlarla büyüten GBA, 2016 yılında toplam 10 girişime 3 milyon TL’den fazla yatırım yaptı. GBA’nın 2017 hedefi ise girişimcilere sağladığı finansal desteği 4 milyon TL bandına çekmek.



5. yılını geride bırakan İstanbul’un ilk melek yatırımcı organizasyonu Galata İş Melekleri (GBA), 2016 yılında yaptıkları faaliyetleri ve 2017 hedeflerini açıkladı.

Girişimcilere rehberlik ederek iş fikirleri için finansman havuzu oluşturan ve girişimcilik ekosistemini hem yurtiçinde hem de yurtdışında yatırımcılarla birlikte büyütmeyi hedefleyen GBA’nın bu amaçla 2016 yılında yatırım yaptığı girişim sayısı 10 oldu. GBA’nın bu girişimlere yaptığı yatırım miktarı ise 3 milyon TL’yi aştı. Melek yatırımcı ağı, bu yıl içerisinde toplam 525 girişimciden başvuru alırken bunların 272 girişimci ile de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Bünyesinde finanstan pazarlamaya, dijital reklamcılıktan gayrimenkule, teknolojiden mobile kadar birçok sektörden aralarında Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Emre Kurttepeli, Fatih İşbecer, Fırat İşbecer, Burak Divanlıoğlu, Ahu Serter, Zeynep Zorlu gibi değerli isimlerin olduğu 26 melek yatırımcı üyesi bulunan kuruluş, geçen yıllar içerisinde yatırımlarında özellikle SaaS, pazaryeri, fintech ve mobil dikeylerinde faaliyet gösteren girişimlere ağırlık verdi.

Yurtdışında Sophia Business Angels, Houston Angel Network ve Jo Angels melek yatırımcı ağları ile işbirliklerine giden ve Global Business Angel Network ile European Business Angel Network’a üye olan GBA, bu kapsamda yurtdışı merkezli önemli girişimlere de yatırımlar gerçekleştirdi.

GBA bu yıl ilk turda MutluBiEv, Radius, İyiSahne, UpLifers, Otsimo, Jetract girişimlerine; ikinci turda MutluBiEv, Kolay İK, Insider, Sinaps, Tailster girişimlerine; üçüncü turda ise MutluBiEv girişimine yatırım yaptı.

Hedef 2017 yılında yatırımları 4 milyon TL’ye çıkarmak

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Galata İş Melekleri (GBA) Başkanı Emre Kurttepeli, “Hem dünya hem de ülkemiz açısından zorlu geçen 2016 yılında Türk girişimcilerine olan inancımızı hiç kaybetmedik. GBA olarak yaptığımız yatırımlar 3 milyon TL’yi geçti. 2017’de hedefimiz toplam 10 yeni girişime 4 milyon TL’lik yatırım yapmak.” dedi.

GBA’nın bünyesinde yer alan önemli melek yatırımcılar ve yaptığı katma değerli hizmetlerle sektörde farklılaştığını da belirten Kurttepeli, “GBA bir sermaye girişimi değil, melek yatırımcılardan oluşan bir melek yatırım ağıdır. Sektörlerinde önde gelen bu melek yatırımcılarımız ile girişimlere maddi açıdan destek olurken aynı zamanda onlara satışlarını arttıracak bağlantılar sağlama ve reel sektörle aralarında iş ortaklıkları kurma konusunda da destek veriyoruz. Yatırımcılarımızın ortak özelliği Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimlerle büyüyeceğini düşünmeleri ve bu alanda finansman ve mentorluk sağlayarak akıllı para ile Türkiye’mizi ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.