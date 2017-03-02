“Gelecek cesurları ve bozguncuları seviyor!”

Fütüristler Derneği (TFD) öncülüğünde 2013 yılından bu yana her 1 Mart’ta kutlanan Gelecek Günü’nde, bu yıl ‘Geleceğin Geleceği-Future of Future’ teması işlendi. Tüm insanlığın sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için düşünmesi, üretmesi ve geleceğe odaklanması amacıyla tasarlanan 1 Mart Gelecek Günü kapsamında, Fütüristler Derneği ve World Future Society iş birliğiyle Gelecek Günü Konferansı düzenlendi.

Fütüristler Derneği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve M-GEN Dijital Ajans Başkanı Fütürist Ufuk Tarhan, Geleceğin başarılı insanı olmak için önerdiği “T-İnsan” modeline vurgu yaptığı konuşmasında “Gelecek için öncelikle cesur ve bozguncu olmalıyız!” dedi. Geleceği değiştiren RayKurzweil, Elon Musk, Easton Lachappelle gibi cesur, bozguncu ve paylaşımcı isimlerin yaşam öykülerini çarpıcı detaylarla paylaştı “bu listelere kadınları da eklememiz şart!” dedi. Tarhan’ın konuşmasından kısa alıntılar;

“Cesur olmak korkusuz olmak demek değil, korkmaya rağmen cesaret göstermek demek. Gelecekte de oyunda kalmak istiyorsan bozguncu olacaksın, kodlama bileceksin, çok paylaşımcı olacaksın. Çünkü gelecek cesurları, bozguncuları, paylaşımcıları ve kadınları da teknolojiyi en az erkekler kadar benimsemiş toplumları seviyor” diyen Tarhan, “her şey değişecek, peki biz ne yapacağız?” sorusuna “T-İnsan’laşacağız. Yani hibridleşip, otodidakt yöntemle kürasyon yapacağız. Bir yandan bugün için, bir yandan gelecek için çalışacak, versiyonumuzu yükseltmek için kendimizi sürekli güncelleyeceğiz. Ömür boyu zorunlu öğrenme moduna geçiş yapacak ve küratör/seçkici olmamız, gelecekte bize lazım olacakları tutup, kullanmadıklarımızı atacağız” şeklinde konuştu.

“İnsan, teknolojinin gelişiminde rol oynuyor”

MIT Enterprise Newyork Başkanı Cristina Dolan, World Future Society’nin temsilcisi olarak Gelecek Günü Konferansı’na katıldı. Dolan, teknolojik gelişmelerin insan hayatına nasıl etkilediğini anlatırken, “İnsan teknolojinin gelişiminde rol oynuyor. Hatta insanların teknoloji ile etkileşimi sonrası teknoloji gelişiyor. İş yapma şeklimiz bile artık teknoloji ile iç içe” dedi.

İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte alışverişin ve hatta ödemelerin de şeklinin değiştiğini belirten Dolan, dijital para birimi olan Bitcoin ve işlemlerin kontrol edildiği bilgisayar ağı BlockChain’in avantajlarından şöyle bahsetti:

“Şu anda dünyada 2 milyar kişinin banka hesabı yok. Bunların yüzde 50’sinin ise cep telefonu var. Bitcoin’in işlem maliyetini azaltması, bu teknolojiyi ön plana çıkarıyor. İletişimde olan insanlar artık araya banka koymak istemiyor. Dünyanın neresine işlem yaparsanız yapın maliyeti azaltıyor. BitCoin ve altında yatan BlockChain teknolojisinde en önemli nokta, güven ortamı oluşturması. Şirketlerde de şeffaflık, güvenilirlik konusu ön plana çıkıyor. Bu nedenle BlockChain önem kazanacak. BlockChain’de sözleşmeler, orijinal kayıtlar gibi önemli belgeleri kayıt altına alabiliyorsunuz.”

“İşi, sarılmak olan insanlar ortaya çıkacak”

L’Oreal Kuantum Öngörü ve Inovasyon Başkanı Sarah Davanzo da günümüzde sıkça konuşulmaya başlanan yapay zekanın giderek öne çıkacağını vurguladı: “Yapay zekanın yanında yapay organlar da konuşulmaya ve hatta tercih edilmeye başlanacak. İnsanlar organlarını yapay organlarla değiştirecek. Doğum oranları azalacak; ama insanlar daha uzun yaşamaya başlayacak. Ve gelecekte insanların arasındaki ilişki bitme noktasına gelecek. İlişki yaşayamayan insanlar nedeniyle işi sadece sarılmak olan kişiler bile olacak!”

Gelecekte makinelerin değil, insanların da davranışlarının öngörülebileceğini belirten Davanzo, “İnsanlar için farklı gelişmeler de yaşanacak ve 3 ebeveynli bebekler doğacak. Akıllı toz ve bilgisayarlar artık insan beynine yerleştirilebilecek. Bunun yanında cinsiyet akışkanlığı ve kimlik kaymaları yaşanacak. İnsana benzemeyen varlıkları görmeye başlayacağız. Öne çıkacak diğer konu da böceklerin yönetimi olacak. Böcekleri anlamaya başlayacağız, bununla kalmayıp nasıl tüketebileceğimizi konuşacağız” dedi.

Dünyada bir ilk: Sertifikalı Fütürist

Deloitte Advisor of B.O.D Ali Kamil Uzun, Deloitte Partner-Denetçi Hakan Erten ile birlikte hayata geçecek “Sertifikalı Fütürist” sürecini dinleyicilerle paylaştı. 2018’de sertifikasyon programını hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Erten; “Programda bir başvuru süreci olacak. Başvuruları toplayacağız ve ardından adaylara vereceğimiz eğitim setiyle sınava hazırlık süreci başlayacak. Gerçekleştireceğimiz sınavdan geçenler arasında değerlendirme yapılacak ve sonrasında olumlu değerlendirilen adaylar sertifikaya sahip olacak.”

Ali Kamil Uzun; “Yetkinliklerimizin desteklenmesi ve gelecekte güçlenmesi, geçerliliği olacak bir referansa dönüşmesi amacıyla Sertifikalı Fütürist çalışmasını hazırladık. Dünyada da başka örneği olmayan bir program. Umuyoruz geliştirip, tasarlayacağımız bu sertifika dünyaya örnek olur.” Dedi.

Genç fütüristler yeni gezegenlerden umutlu

Fütüristler Derneği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Murat Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen Genç Fütüristler panelinde ise üniversiteli öğrenciler 2100 yılını masaya yatırdı. Gelecekte fiziksel sınıfların olmayacağını öngören genç fütüristler, sanal sınıflarda eğitim alacaklarını, öğretmenlerin ise hologramla öğrencilere eğitim vereceğini belirtti.

Sosyalleşmenin de sanal ortamda başlayacağını öngören genç fütüristler, arkadaşlığın başlangıç noktası olarak sanal ortamların önem kazanacağını, daha sonra gerçek hayata taşınacağını tahmin ediyor.

Yenilenemez enerji kaynaklarının 2100 yılına gelinmeden ortadan kalkmasını beklediklerini ifade eden öğrenciler, NASA’nın keşfettiği yeni gezegenlerde de yaşam olacağından umutlu.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda B/S/H, Yeditepe Üniversitesi, dsm group, Money Club, AGT, Unilever, Secure Drive, Ünite İletişim, Biletino, Sheraton Grand Hotel’in desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca Tüm Fütüristler Derneği Başkanı, Hikaye Anlatıcı, Stratejist, Dijital Dönüştürücü Eray Yüksek, Unilever Türkiye Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cem Tarık Yüksel, Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Turkcell Yönetim Kurulu ve CEO Danışmanı Dr. Mustafa Aykut, Danfoss Strateji ve İş Geliştirme Mühendisi Alper Kılıç, Fütürist Klinik Psikolog Barış Gürkaş, Surgitate Kurucusu Dr. Özge Akbulut, Orhan Irmak Tasarım Kurucusu Orhan Irmak, TFD Üyesi Vivi Soryano, Youth Holding’den Emrah Kaya, Deloitte Advisor of B.O.D Ali Kamil Uzun, Deloitte Partner-Denetçi Hakan Erten ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ‘geleceğin geleceği’ne ilişkin öngörülerini katılımcılarla paylaştı.