Geri dönüşüm cebe girdi

Kadıköy Belediyesi bir ilke imza atarak atıkların geri dönüşümü için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Uygulamayla size en yakın atık getirme noktası artık cebinizde.

Atıkların geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması ve doğanın korunması ile ilgili birçok öncü çalışmayı başlatan Kadıköy Belediyesi bir ilke daha imza attı. Belediye akıllı telefonlar ve tabletler için “Atık Getirme Noktalarımız” uygulaması geliştirdi. Türkiye’de ilk olan bu uygulama ile en yakın atık getirme noktası öğrenilebiliyor.

Android ve İOS cihazlarda kullanılabilen “Atık Getirme Noktalarımız” uygulaması konum kullanılarak en yakın atık noktasını hızlı ve kolayca bulmaya yardımcı oluyor.

Çevreye ve geri dönüşüme katkıda bulunmak için yapılan bu uygulama ile geri dönüşümün hızlandırılması ve tekrar geri kazandırılması amaçlanıyor.

Uygulamanın özellikleri ise şöyle;

Ambalaj Atıkları, Cam Ambalaj Atıkları, Atık Pil, Elektronik Atık, Bitkisel Atık, Tekstil Atık, Atık İlaç noktalarına “navigasyon” üzerinden ulaşılabilir.

Atık Koordinasyon Merkezini arama ve e-posta iletişimi.

Hangi atık nereye / nasıl atılmalıdır. (bilgi sayfası)

Kadıköy Belediyesi Web Sitesine ulaşım. (www.kadikoy.bel.tr)

Uygulamayı iOS cihazlarda https://goo.gl/42lUrH

Android cihazlarda ise https://goo.gl/9xFh26 adreslerinden indirmek mümkün.

KADIKÖY’DE GERİ DÖNÜŞÜM :

Kadıköy’de günlük 600 ton çöp toplanıyor. Bu atıkların %12’si ise geri dönüşebilen malzemelerden oluşuyor. Çöpe giden atıkların %45’ini kağıt, %23’ünü plastik, %18’ini cam, %9’unu metal ve %5’ini de tekstil atıkları oluşturuyor. Belediye 2016 yılında yaklaşık 9000 ton ambalaj atığı topladı.

Kadıköy’de yüzde 86 oranıyla en çok cam atık toplanıyor. Bunu yüzde 84 ile atık piller, kağıt takip ediyor.

Tonlarca Atık Geri Kazanıldı

Erenköy, Sahrayıcedit ve Caddebostan Mahalleleri’ndeki pilot uygulamayla tonlarca atık geri dönüştürülerek, ülke ekonomisine yeniden kazandırıldı. Erenköy’de 29 buçuk ton ambalaj atığı toplandı. Yaklaşık 5 ayda Caddebostan’da 7,2 ton, Sahrayıcedit’te de iki ayda 5 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Bunun yanı sıra Erenköy’de 22 ton, Caddebostan’da 45,4 ton, Sahrayıcedit’te de 66 ton cam atık toplandı. Genel toplamda 21 mahalleli ilçenin sadece bu 3 mahallesinde yaklaşık 375-376 ton atık geri kazanıldı.

Proje 2017’de Suadiye, Bostancı, Koşuyolu, Kozyatağı ve Ondokuz Mayıs Mahalleleri’nde hayata geçirilecek.

Atık Yağlar Toplanıyor

Kadıköy Belediyesi, mutfaklarda kullanılan atık yağların çevreyi, denizleri kirletmemesi amacıyla da çalışma yapıyor. Muhtarlıklar da dahil olmak üzere ilçede 60 noktada atık yağlar toplanıyor. Vatandaşlar bulundukları mahallenin muhtarlığına da atık yağlarını bırakabiliyor.