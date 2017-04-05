Girişimciler yatırıma devam dedi

Global girişimcilik ağı Entrepreneurs’ Organization (EO), 50 ülkedeki 12 bin üyesinin görüşlerine başvurularak oluşturulan, yılın ilk ‘Global Entrepreneur Indicator’ raporunu yayınladı. Araştırmada, Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 57’si önümüzdeki 6 ayda yeni bir iş kurmaya sıcak baktıklarını belirtti. Yüzde 85 cirolarının büyüyeceğini, yüzde 71 ise tam zamanlı çalışan sayısının artacağını ifade etti. EO Türkiye Başkanı Gül Gürer Alimgil, “Girişimcilerin yeni yatırımlar yapmaya istekli olduklarını ifade etmesi, ekonomimize sundukları değerli katkıların süreceğine dair umut verici bir tablo ortaya koyuyor” dedi.

03.04.2017, İstanbul

Entrepreneurs’ Organization (EO), ‘Global Entrepreneur Indicator (Küresel Girişimcilik Göstergesi)’ araştırmasının sonuncusunu yayınladı. Rapor Türkiye ve dünyadaki geçen 6 aya yönelik analizler ile gelecek 6 ayın ekonomi trendleri ve büyüme beklentilerini içeriyor. Global Entrepreneur Indicator araştırması bu yıl, EO’nun 50 ülkedeki 12 bini aşan sayıdaki üyesinin görüşlerine başvurularak, Şubat ayı süresince yapıldı.

Ankete katılan EO Türkiye üyelerinin yüzde 57’si önümüzdeki 6 ay içerisinde yeni bir iş kurmaya sıcak baktıklarını iletti. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı döneminde açıklanan raporda yüzde 52 olarak belirlenmişti.

İstihdam artışı sürecek

Türkiye’de geçtiğimiz 6 ayda tam zamanlı çalışanlarının sayısını artırdığını belirten girişimcilerin oranı yüzde 71 oldu. Bu alana yönelik gelecek 6 ay beklentisi ise, Türkiye’de yine yüzde 71, globalde ise yüzde 64 olarak ölçüldü.

Ciro artışı bekleyenlerin oranı yüzde 85

2017’nin Mart – Eylül döneminde cirolarının artacağını belirten girişimcilerin oranı yüzde 85 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam globalde yüzde 82 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz 6 ayda cirosunu artırdığını belirtenlerin oranı ise Türkiye’de yüzde 78, globalde yüzde 64 oldu.

Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 64’ünün geçtiğimiz 6 aylık dönemde karlılık oranlarını artırdığı görülüyor. Bu konudaki gelecek 6 ay beklentisi ise yüzde 85’e yükseliyor. Sermayeye erişiminin artacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 42,9.

Girişimcinin ekonomik büyümeyle ilgili beklentisi olumlu

Ankete katılanların yüzde 50’si önümüzdeki 6 ayda global ekonominin büyüyeceğini düşünürken, Türkiye ekonomisinin büyüyeceğine yönelik görüş bildirenlerin oranı yüzde 57 oldu.

“Girişimciler yeni yatırımlar yapmaya istekli”

Araştırma sonuçlarını yorumlayan EO Türkiye Başkanı Gül Gürer Alimgil, “Günümüzde girişimcilik, yarattığı katma değer ile tüm dünyada ekonomilerin itici gücü olarak görülmeye başlandı. Globaldeki bu trend Türkiye’ye de yansıyor. Ülkemizdeki girişimciler, koşullar ne olursa olsun yeni projeler üretmeye devam ediyor. Üstelik artık, yenilikçi ve yaratıcı iş modelleriyle yalnızca Türkiye pazarını değil, global pazarı da hedefliyor. Böylece Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sunuyor. Küresel Girişimcilik Göstergesi’nde, girişimcilerin yüzde 57’sinin yeni yatırımlar yapmaya istekli olduğunu ifade etmesi de, bu değerli katkının süreceğine dair umut verici bir tablo ortaya koyuyor” dedi.