Girişimcilere 2017 önerileri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayatımızla ilgili önemli kararları alma aşamasındayız. Peki ya zamanınızın büyük kısmını alan işinizle ilgili kararlar? Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu’dan 2017’de kendi işini kuracak olan ve işini sağlamlaştırmak isteyen girişimcilerin alması gereken en önemli kararlar!

1. İşlerinizi önceliklendirin

Aynı anda birden çok işe kalkışıp, performansınızın dağılmasına izin vermeyin. İşlerinizi önceliklendirip belirli bir sürede tek bir işe odaklanın.

Biz Paraşüt’te aynı anda en fazla 3 şeye konsantre oluyoruz. Bu yöntemi aynı anda 10 farklı şeye konsantre olmaya çalışırken benimsedik. Çünkü gördük ki o zaman çıkan işler çok ortalama olabiliyor. Ortalama derecede iyi işler yerine çok daha iyi işler çıkarabilmek için kendimize şu an en çok hangi 3 şeyi yapmalıyız diye soruyoruz ve bu 3 iş için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu da şirketin performansını ciddi ölçüde arttırıyor.

2. Maliyetlerinizi düşürün

Pazarlık becerilerinizi geliştirmeniz çok önemli. Şirket için yapacağınız satın almaları tek bir tedarikçide birleştirmek bir çözüm olabilir. Böylece indirim isteyebilirsiniz. İndirimli çalışmayı sadece tedarikçinizden değil, ayrıca şirketin diğer toplu alımları için de kullanabilirsiniz. Örneğin şirketi kurarken yapacağınız tüm ofis malzemesi alımlarını bir satıcıdan gerçekleştirebilirsiniz veya ofisinizin kirasının bir kısmını baştan toplu ödeyerek daha uygun bir fiyata kiralama şansı yakalayabilirsiniz.

Bir diğer önemli konu; elektronik faturaya geçip, fatura kesme ve gönderme maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz. Bu işlere harcadığınız vaktin yerine daha katma değerli işlere konsantre olabilirsiniz.

3. Paranızı akıllı yatırımlara harcayın

Piyasaların kötü olduğu koşullar aslında yatırım için en iyi zamanlardır. Akla yatkın gelmeyebilir ve son derece cesaret ister. Rakipleriniz böyle zamanlarda yatırım yapmaktan ve büyümekten korkabilirler. Eğer siz akıllıca ve maliyet-etkin yatırımlar yapablirseniz, pazar payınızı büyütmek için ve rakiplerinizden bir adım öne geçmek için güzel bir fırsat yakalamış olabilirsiniz.

4. Stres seviyenizi iyi kontrol edin

Aktif olarak nasıl hissettiğinizi anlamaya çalışın. Stres mi oldunuz, fazla mı çalıştınız, enerjiniz mi düştü? Biraz ara vermeye mi ihtiyacınız var, dinlenmeniz mi gerek, egzersiz mi yapmalısınız? İşiniz sadece ve sadece siz iyi olduğunuzda iyi olacaktır. Çalışanlarınız siz mutlu oldukça mutlu olacaktır. Bir gün içerisinde endişelenecek birçok şey başınıza gelebilir. Değiştirebileceğiniz şeylere konsantre olmak, öğrenmek ve değiştiremedikleriniz hakkında endişe etmemek biraz olsun huzur getirecektir.

5. Nakit akışınızı düzenleyin

Nakit akışınızı kayıt altına alarak, yıl boyunca kasanızda ve cebinizde ne kadar para olacağını öngörebilirsiniz.

Nakit akışınızı ön görebilmek için biraz olsun finansal modelleme hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Gelir ve giderlerinizi hangi değişkenlerin etkilediğini biliyor musunuz? Alacaklarınızı ve ödemelerinizi gününde takip edebileceğiniz bir iş modeliniz var mı? Kar etmenlerinizi biliyor ve bunu nasıl arttıracağınızı biliyor musunuz? Giderlerinizi kontrol etmek ve akıllıca yatırımlar yapmanın paralelinde nakit akışını kontrol altında tutmak da işinizi sağlıklı bir hale getirecektir.

6. Basit bir ön muhasebe programıyla gelir ve giderlerinizi takip edin!

Bir girişimci özellikle girişimin başlangıç safhasında her kuruşunu neye harcadığının farkında olmalıdır. Ofisin demirbaşlarından, reklam maliyetlerine, öğle yemeğinize kadar büyüklü küçüklü tüm giderlerinizi çok dikkatli takip etmelisiniz.

Şirket giderlerini doğru ve düzenli takip etmeniz, giderlerinizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar. Şirket hesaplarınızı en doğru biçimde tutmalı ve doğru yönetmelisiniz. Bu bağlamda Paraşüt ve benzeri ön muhasebe uygulamaları,gelir/gider takibini şimdiye kadar hiç olmadığı düzeyde kolay hale getirebilir.