Girişimcilerin 2017 beklentisi olumlu

EO Türkiye’nin 2017’deki girişimcilik ekosistemine yönelik beklentileri olumlu. Başkan Gül Gürer Alımgil’in aktardığı değerlendirmelere göre, genç girişimcilerin önünü açacak devlet destekleri, melek yatırımcılığın popülerleşmesi, teknolojiyle iç içe gelişen ekosistem ve global vizyonla büyüyen girişimler bu yılın gündem başlıkları olacak.

50 ülkedeki 12 binden fazla girişimciyi aynı çatı altında buluşturan EO’nun Türkiye Şubesi, 2017’deki girişimcilik ekosisteminin gündemine yönelik değerlendirmelerini ve beklentilerini derledi. EO Türkiye Başkanı Gül Gürer Alımgil, “Türkiye artık girişimciliğin itibar gören bir kariyer rotası olarak kabul edildiği bir ülke. Girişimcilerimiz tüm dünyada fikirleriyle ses getiriyor. Ekosistem bu yıl da gelişmesini hızlandıracak” dedi.

“Genç girişimcilere vergi muafiyeti işleri kolaylaştıracak”

EO Türkiye üyeleri içerisinde melek yatırımcılığa yönelenlerin giderek arttığını vurgulayan Alımgil sözlerini “Melek yatırımcıların ve sermaye fonlarının sayısı ile bu alanda yapılan eğitim yatırımlarının giderek artması olumlu gelişmeler. KOSGEB gibi kurumların verdiği Ar-Ge destekleri, 29 yaş altındaki girişimcilere sağlanan vergi muafiyeti gibi konular genç girişimcilerin işini kolaylaştıracak. Finansal araçlara ulaşmanın zor olduğu ekosistemimizde bunlar önemli adımlar” şeklinde sürdürdü.

“Teknolojiye ayak uydurmayan rekabetin dışında kalır”

EO Türkiye’nin girişimcilikte öne çıkacak alanlara dair beklentisini de aktaran Alımgil, “Günümüzde eğitimden sağlığa, gıdadan perakendeye ne iş yapıyor olursanız olun, teknolojiyi mutlaka işinize entegre etmeniz gerekiyor. Yeni teknolojik gelişmeleri takip etmeyen sektörler, özellikle finans, sağlık ve enerji sektörleri orta-uzun vadede rekabetin dışında kalacaklar. Bizim de Türkiye’de, hızla gelişen Batı ekosistemini yakalamak istiyorsak, aynı hızda kendimizi geliştirmeliyiz” dedi.

“Global vizyona sahip olan kazanacak”

EO’nun global vizyonunu da paylaşan Alımgil’e göre, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirirken artık yalnızca Türkiye’yi düşünmeleri yetmiyor: “Günümüzde bir fikir global anlamda, farklı kültürlerde de değer yaratabilme potansiyeli taşıyorsa başarılı oluyor. Bu nedenle Türkiye’deki girişimcilerin işlerine yalnızca kendi pazarımızla sınırlı kalmadan, daha geniş ve yaratıcı bir çerçeveden bakmaları gerekiyor. “

EO Türkiye olarak 2017’de de ekosistemin gelişimine destek olmayı sürdüreceklerini belirten Alımgil, sözlerini “Hem sermaye hem istihdam yaratımı açısından, girişimcilerin ülkenin kalkınmasına büyük destek verdikleri açık. Biz de girişimcilerin ihtiyacı olan networkleri ve projeleri oluşturarak onlara destek oluyoruz” şeklinde tamamladı.