Girişimciliğin yeni çekim merkezi: ITÜ MAGNET

İTÜ ARI Teknokent’in geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ MAGNET, 12-14 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu kapsamında dünyanın farklı noktalarından gelen melek yatırımcılara ev sahipliği yaptı.

Kuruluş aşamasını geride bırakmış girişimci firmaların belirli bir ölçeğe gelmelerini destekleyecek ve Türkiye girişimcilik ekosistemindeki önemli bir boşluğu dolduracak İTÜ MAGNET’te böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden mutlu olduklarını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Kenan Çolpan sözlerine şu şekilde devam etti:

“İTÜ MAGNET’i, ülkemizde ileri aşama girişimciliği tam anlamıyla destekleyecek bir alana olan ihtiyacı doldurması amacıyla 2017 yılında faaliyete geçirdik. Burada temel hedefimiz potansiyele sahip girişimlerin büyümelerine olanak tanıyarak uluslararası arenada rekabet edebilecek düzeye gelmelerini desteklemek. İTÜ MAGNET, girişimcilerin yanı sıra ayrıca melek yatırımcılar ve yatırım ağları için de bir çekim merkezi olacak. Geniş çalışma alanı, prototip ürün geliştirme ve üretim laboratuvarı, toplantı odaları, konferans salonu ve sunum sahnesi ile komple bir girişimcilik üssü olan İTÜ MAGNET, çok yakın bir gelecekte pek çok başarı hikayesine ev sahipliği yapacak.

Girişimcilik ekosistemimizdeki çok önemli bir açığı dolduracak İTÜ MAGNET içerisinde Dünya Melek Yatırım Forumu nedeniyle ülkemize gelen uluslararası melek yatırımcıları ve girişimcilik konusunda fikir liderlerini ağırlamaktan da ayrıca büyük gurur duyduk. Dünya Girişim Forumu Başkanı Baybars Altuntaş’ın da katılımıylagirişimcilik trendleri ve ülkemizde girişimcilik üzerine ufuk açıcı bir panel gerçekleştirdik. Girişimcilerimiz için de yatırımcılarla buluşmaları açısından güzel fırsat yaratmış olduk.”

Kendi ofisini kurmadan önce kendini geliştirmek, sağlam ve sürdürülebilir bir yapıyla pazarında büyümek isteyen tüm teknoloji girişimcilerine açık olan İTÜ MAGNEThakkında daha fazla bilgi ve üyelik başvurusu http://www.itumagnet.com/ adresinden yapılabiliyor.