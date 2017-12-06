Girişimcilikte En Çok Yapılan 3 Hata

Harvard Profesörleri Ramon Casadesus- Masanelli ve Ranjay Gulati’nin katılımıyla gerçekleşen Scalex Days 2017’de girişimcilerin büyümesi gerekenler sıralanırken, yaptıkları hatalar masaya yatırıldı.

Güçlü teknolojisi ve global büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapan ve girişimciler ile yakından çalışıp ölçeklenmelerini sağlayan Scalex, ekosistemin güçlenmesi için bu sene ikincisini düzenlediği Scalex Days etkinliğinde Harvard Business School profesörlerini ağırladı. Bir önceki yıl Harvard Profesörü William Kerr’i konuk eden ScaleX, bu yıl iki dünyaca ünlü Harvard profesörü Casadesus-Masanelli ve Ranjay Gulati’yi Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi ile buluşturdu.

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak üzere yola çıktıklarını belirten ScaleX Kurucusu Dilek Dayınlarlı, “ScaleX Days ile birlikte gelecek 20 yılda Türkiye’den çıkacak en büyük teknoloji şirketlerini bir araya getirmeye çalıştık. Bu şirketlerin kurucularının ilerleyen dönemin öncü ve başarılı CEO’ları, yöneticileri olmaları için en iyilerden öğrenmelerini hedefleyerek Harvard’ın en iyi profesörlerini kendileriyle buluşturduk. Foriba CEO’su Koray Bahar ve OpsGenie Kurucusu Berkay Mollamustafaoğlu gibi girişimcilerin hikayelerinden ilham almalarını amaçladık” dedi.

Foriba, Iyzico, Turk Telekom, Cooley, Silicon Valley Bank, Uber ve PWC sponsorluğunda düzenlenen Scalex Day 2017’de Prof. Ramon Casadesus-Masanelli enerji dolu anlatımıyla katılımcılara Mavi Okyanus Stratejisinden bahsetti. Değer yaratmanın önemine dikkat çeken Profesör Casadesus-Masanelli, “Şirketlerin ilk adımda yapması gereken şey değer yaratmaktır. Hedef, müşterinin ödemeye hazır olduğu maksimum tutar ve ortalama maliyet farkının hacimle çarpılması yaratılan değeri gösterir” dedi. Mavi Okyanusların her sektörde olduğunu ve girişimcinin yeterince zeki olması durumunda bu fırsatları bulabileceğini söyledi.

“İyi bir girişimci bazı konularda kötü olmaktan korkmamalıdır”

Ardından konuşma sırasını alan Harvard Organizasyonel Davranışlar Bölüm Başkanı Prof. Ranjay Gulati, katılımcılara önceden verilen bir vaka çalışması üzerinden müşteri odaklılık hakkında tavsiyelerde bulundu. Şirketin ölçeklenmesi için ürünün ulaşılabilir ve şeffaf olarak tasarlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Gulati, “Bütün konularda aynı anda başarılı olamazsınız. İyi bir girişimci bazı konularda kötü olmaktan korkmamalıdır. Hata yapmaktan çekinmemelisiniz,” diyerek girişimcilere cesur olmaları tavsiyesinde bulundu. Girişimcilikte üç hatalı modelden bahseden Prof. Gulati:

Yanlış değer yaratma

Yanlış ölçeklenme

Yanlış adaptasyon

Müşteri odaklı kafa yapısında olmak için bir girişimcinin müşterilerine karşı empatik, meraklı, alçakgönüllü ve kazanmaya odaklı olması gerektiğini vurguladı. Bunun yanında Prof. Gulati iyi bir girişimci ve iyi bir liderde olması gereken özelliklerini sıralarken, başarılı bir liderin işe kendini yönetmekten başlaması gerektiğine değindi.

“Hem söylenenleri dinlemeli hem de kendinize güvenmelisiniz”

Son oturumda katılımcıların sorularını yanıtlayan Opsgenie CEO’su Berkay Mollamustafaoğlu, Ankara’dan çıkan bir girişim olarak Opsgenie ile Amerika’da nasıl kendi pazarını yarattıklarından bahsederken girişimcilerle de kendi ölçeklenme çıkarımlarını paylaştı.

“Kendi görüşlerinize güvendiğiniz kadar başkalarının da söylediklerine inanmanız lazım. Ancak bu ikisini dengelemek çok önemli,” diyen Opsgenie CEO’su, başka örneklerde yaşanan hataların nedenlerini iyi sorgulamak gerektiğine dikkat çekti. Yurt dışına açılmak isteyen girişimcilere ise amaçlarına ulaşmak için agresif büyümeleri gerektiğini belirtti.

Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Fireside Chat” oturumunda Mavi Okyanusları nasıl bulduklarından bahsetti. Terzi işi yaklaşımdan ziyade müşteri segmentine odaklanan yaklaşım, iş bölümüne dayanan satış stratejisi ve müşteri segmentlerine ayrılan portföylerin Foriba’nın ölçeklenme stratejisinde anahtar role sahip olduğunu söyledi.

Birçok girişimci ve kurumsal çalışanın katıldığı Scalex Days hakkında daha fazla bilgi için www.scalexventures.com/events/ adresini kullanabilirsiniz.