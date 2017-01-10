Göktaşı dünyayı teğet geçti!

‘2017 AG13’ adı verilen asteroid gezegenimizin 193 bin kilometre yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti. Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2017 AG13’ün Dünya’ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor. 15 ila 34 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı.

2017 AG13, gezegenimizi teğet geçmeden 24 saat önce Arizona Üniversitesi’nin ‘Catalina Sky Survey’ isimli birimi tarafından saptandı.

Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA’dan gelmişti. Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.