Yenilikçi oyun monitörlerinde dünya çapında lider olan Acer bugün CES 2017 İnovasyon ödülünü kazanan dünyanın ilk Tobii göz takip teknolojisine sahip 30 inç, 21:9 monitörü Predator Z301CT’yi tanıttı.

Acer aynı zamanda 240Hz yenileme oranı ile çarpıcı bir hıza sahip 25 ve 27 inç düz ekranlı iki Predator XB2 Serisi modelinin de lansmanını yaptı. Bu üç modelin tümü de keskin köşeli parlak siyah çerçeveleri ve cesur kırmızı vurgularıyla yırtıcı bir görünüme sahipler ve ultra oyun deneyimi için NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisini barındırıyorlar.

Acer Predator Z301CT – Göz Takip Teknolojisine Sahip İlk Kavisli Monitör

30 inç Acer Predator Z301CT CES 2017’de bilgisayar donanımları kategorisinde kazandığı “En İyi İnovasyonlar” ödülünün de kanıtladığı gibi sarmal oyun deneyiminin doruk noktası! Monitörün entegre Tobii göz takip teknolojisi bir oyuncunun kontrol araçlarına katkıda bulunarak sezgisel olarak nişan alma, ateş etme ve keşif yapmalarına yardımcı olur. Geleneksel bilgisayar oyun girdilerini değiştirmek yerine tamamlamayı amaçlayan Tobii göz takip özelliği yeni bir girdi modalitesi yaratmak için oyuncunun göz hareketlerinden faydalanır. Göz takibi ile fare, klavye veya gamepad kontrollerini bir araya getirmek, sığınak aramak veya bir hedefe nişan almak gibi gerçek hayatta var olan hareketleri taklit edebildikleri için oyunculara daha zengin, daha sarmal bir deneyim sunar. Oyuncunun gözü ekranın köşesine odaklandığında kamera açıları da otomatik olarak döner , karakterler ve oyun ortamları da oyuncu etrafına bakındıkça tepki verir. Tobii göz takip fonksiyonu Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided ve WATCH_DOGS 2™ gibi 45’ten fazla oyunda bulunabilir. Oyunların ses ve grafikleri oyuncunun nereye baktığına bağlı olarak dinamik biçimde uyarlanır. Ayrıca, ultra geniş Full HD (2560 X 1080) ve 1800R kavisli ekran oyunları çok daha etkileyici ve güçlü bir hale getirir.

Monitörün diğer önemli özellikler arasında hızlı 200Hz yenileme oranı ve 4ms hızlı yanıtlama süresi bulunuyor. Acer Predator Z301CT’nin geniş 178 derece görüntüleme açısı ve son derece dar çerçevesi maksimum görüntüleme alanı sağlar. Optimum konfor için, ekran -5°’den 35°’ye kadar eğilebilir ve aynı zamanda en konforlu görüntüleme pozisyonu için 4.7 inç (120 mm) yukarı ve aşağı erişebilir. DTS™ Sound özelliğine sahip iki adet 3W hoparlör sarmal deneyimin daha da derinleştirilmesi için kaliteli sesler sunar.

Yeni Predator XB2 Serisi – Ultra Hızlı 240Hz Yenileme Oranı

Predator XB2 Serisi her açıdan hızlı ve turnuva seviyesinde yoğunluklar için üretilmiştir. NVIDIA ULMB teknolojisi, hızlı 1ms yanıtlama süresi ve hızlı 240Hz yenileme oranına sahip olan 24.5 inç Predator XB252Q ve 27 inç Predator XB272 hızlı aksiyonlar, keskin kenarlar ve çarpıcı geçişlerle bulanıklık veya gölgelenme olmadan olağanüstü gerçekçi bir oyun deneyim sunar.

Full HD 1080p çözünürlük ve 1,000:1 kontrast oranı ile üstün görüntü kalitesi sunan Predator XB2 serisi iki adet 2W hoparlör ile birlikte temin edilir.

ZeroFrame tasarımı çoklu monitör kurulumları için idealdir ve ergonomik tasarımlı bir stand oyuncuların -5 ila 20 derece eğim, +45 ila -45 derece dönüş, saat yönünde 90 dereceye kadar eksen ve 4.5 inçe (115 mm) kadar yükseklik ayarı yapabilmelerine izin verir. Monitörler masa alanından maksimum tasarruf amacıyla VESA duvar montajı için ayaklarından kolayca ayrılabilirler ve bir kablo tutucu masanın dağınık olmasını önler.