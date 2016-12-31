Gripper 2017 hedefini açıkladı: 2,3 milyon kullanıcı

Kısa sürede şehir kaşiflerinden ve işletmelerden büyük ilgi gören konum tabanlı ödül kazanma uygulaması Gripper COO’su Ali Can Taner, 2016’da kısa sürede 60 bin kullanıcı ve 300’ün üzerinde işletmeye ulaştıklarını, 2017’de ise 2,3 milyon kullanıcı ve 17 bin işletmeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

“İşletmenize 1 TL’ye misafir getirebiliriz” sloganıyla tüm dikkatleri üzerine çeken konum tabanlı ödül kazanma uygulaması Gripper’ın COO’su Ali Can Taner, 2016 yılı performanslarını değerlendirirken 2017 hedeflerini de açıkladı.

Özellikle gelişen teknolojilerin ve artan mobilitenin etkisi ile başta pazarlama ve perakende olmak üzere, eğitim, ulaşım, turizm gibi alanlarda dijital oyun dünyasında “oyunlaştırma” kavramının daha da yaygınlaştığı bir yıl yaşadıklarını belirten Taner, bu yöntemin; müşteri kazanmanın yanı sıra içerik zenginleştirme, iş geliştirme ve öğrenme amaçlı olarak da kullanıldığını söyledi.

Gripper olarak temelde “oyunlaştırma” kavramını kullanarak, şirketlerin müşterilerine sunduğu kampanyalara katılımı eğlenceli bir hale getirdiklerini ve geri dönüşleri arttırdıklarını aktaran Taner, “Üye iş yerlerinin tanımladığı ödülleri, kullanıcıların mobil cihazları yardımıyla yakaladığı ve yakalarken hem eğlendiği hem de kazandığı konum tabanlı ödül yakalama uygulaması Gripper’a işletmeler ve şehir kaşifleri büyük ilgi gösterdi. Şu an geldiğimiz noktaya bakacak olursak 2016 yılında kurulmuş olmamıza rağmen kısa sürede 60 bin kullanıcıya ulaştık. Pilot bölge olarak faaliyetlerimize başladığımız Antalya’da büyük bir başarıya imza attık. 300’ün üzerinde işletmenin katıldığı sisteme, toplam değeri yaklaşık 700 bin TL’yi bulan ödül tanımlandı.” dedi.

2017 hedefi 2,3 milyon kullanıcı

2017 hedefleri ile ilgili de bilgi veren Taner, “Mobil uygulamalara ilginin 2017 yılında kesinlikle daha da artacağını ve bu bağlamda ‘oyunlaştırma’ kavramını kullanan uygulamaların çok daha fazla gireceğini tahmin ediyoruz. Gripper olarak bizde bu trendden istifade ederek 2017 sonuna kadar 2,3 milyon kullanıcı ve 17 bin işletme hedefliyoruz. Ciro bazında ise 2017 büyüme hedefimiz yüzde 150. Önümüzdeki yıl yeni bayilerimiz ile bu sistemi tüm Türkiye genelinde çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaştıracağız.” dedi.