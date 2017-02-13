Groupama’dan iyi sürücülere kazandıran mobil uygulama: KASKOPİLOT

Groupama, güvenli ve kurallara uygun sürüşü teşvik etmek amacıyla kasko müşterileri için ‘Kaskopilot’ adında yeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdi. Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, GPS yardımı ile Groupama’dan Kasko poliçesi olan müşterilerin sürüş alışkanlıklarını analiz edip puanlıyor ve e-para kazandırıyor. Groupama, bu uygulamayla Türk sigorta sektöründe bir ilke imza atmış oluyor.

GPS üzerinden gidilen mesafe, ortalama hız ve seyahat haritası gibi bilgileri görüntüleyip sigortalıya raporlayan uygulama, detaylı bir analiz çıkarıyor. Ani fren, ani hızlanma, viraj hızı, sürüş hızı ve yol tahmini faktörlerini göz önünde bulundurarak sürücüye ait profil skoru oluşturan Kaskopilot uygulaması, 100 puan üzerinden skora göre de puanlama yapıyor. 3 aylık periyotlardaki sürüşleri baz alarak 75 ve üzeri skorları ödüllendiriyor. Groupama’dan Kasko poliçesi olan, poliçe vadesi bitiş tarihine 1 ay kalmış ya da poliçe başlangıç tarihinden en fazla 1 ay geçmiş olmak şartıyla, Kaskopilot kullanan iyi sürücüler 1 yıl içerisinde Kasko poliçe tutarlarının toplam %25’ine kadar e-para kazanabiliyor ve Groupama sanal kartlarına topladıkları e-paraları internet üzerinden yaptıkları tüm alışverişlerde anında kullanabiliyorlar.

Uygulama sayesinde, her bir sürüşün ardından sürücü hangi noktada aşırı hızlandığı, nerde ani fren yaptığı vs. gibi verileri harita üzerinde görebiliyor. Güvenli ve iyi bir sürüş için gerekli ipuçlarını öğrenen ve sürüş skoru üzerinden geri bildirim alarak sürüş yeteneklerini geliştirebilme şansı elde eden sürücüler, iyi sürüş performansları karşılığında ödüllendiriliyorlar.

Kasko müşterileri için Sanal Sürüş Koçu

Kaskopilot’un Türkiye’de sürücünün hareketlerine göre puanlama yapıp ödül veren ilk sürüş uygulaması olduğunun altını çizen Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger uygulama ile sigortalının iki kere kazandığını belirterek; “Kasko müşterilerimiz kendi sürüş performanslarını değerlendirmek ve geliştirebilmek için Kaskopilot’u Sanal Sürüş Koçu gibi kullanabilir, sonucunda da ödül kazanabilirler. Uygulamayı şu ana kadar binlerce müşterimiz kullandı. Görüyoruz ki müşterilerimiz bu ödülü kazanmak için son derece hevesli ve kararlılar; bu sayede çok daha iyi ve güvenli sürme eğilimindeler. İyi sürücüleri ödüllendiren bu uygulama Türk sigorta sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor; bu da Groupama’nın sektördeki yenilikçiliğini ve farkını göz önüne seriyor.” dedi.

Groupama’nın Kaskopilot uygulaması servis avantajlarını da ücretsiz olarak sunuyor. Sigortalı, uygulama sayesinde hasar ihbarı yapabiliyor, tek tuşla çekici, ambulans gibi asistans hizmetlerinden de faydalanabiliyor. Aynı zamanda en yakın Groupama anlaşmalı servis ve acente bilgilerine de uygulama üzerinden anında ulaşabiliyor.

Groupama Kasko poliçesi olan müşteriler Kaskopilot mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak yükleyebiliyorlar.