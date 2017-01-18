Grundig VUX’a ABD’den İnovasyon Onur Ödülü

Grundig sıradan bir mutfak tezgahını kolayca kullanılabilen bir çalışma yüzeyine dönüştüren VUX teknolojisiyle; ABD’nin en önemli teknoloji fuarı CES 2017’de İnovasyon Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

Tasarım yaklaşımıyla öne çıkan Grundig, VUX (Sanal Kullanıcı Deneyimi) ile dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerini Las Vegas’ta bir araya getiren 2017 CES Fuarı’nda (Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı) İnovasyon Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Alanının en saygın ödüllerinden olan, CES İnovasyon Ödülleri, CES 2017’nin kurucusu olan ve 1976’dan beri ürünlerin tasarımındaki ve mühendisliğindeki başarıları derecelendiren Consumer Technology Association (CTA) TM tarafından veriliyor. Bu programa girmeye hak kazanan ürünler, toplamda 28 kategoride, bağımsız mühendisler, endüstriyel tasarımcılar ve ticari basın temsilcilerinden oluşan seçkin bir jüri heyeti tarafından değerlendiriliyor.

VUX, mutfaklarda devrim yaratıyor

Mutfak aletlerinin hepsini tek merkezden kontrol etmek için endüksiyonlu pişirme ve akıllı projeksiyon teknolojilerini kullanan VUX, sıradan bir tezgah üstünü sezgisel bir çalışma yüzeyine dönüştürerek devrim yaratıyor. VUX’ta oldukça sofistike olan kontrol paneli, davlumbaza entegre bir projektör yardımıyla mutfak tezgahında görüntüleniyor. Özel olarak geliştirilen ve sensörlerle çalışan yazılım, el hareketlerini doğrudan takip ediyor ve bu hareketleri talimat olarak algılayarak alanı her ihtiyacınıza uygun hale getirmenizi mümkün kılıyor. Ev sahipleri görsel bir panele dönüşen tezgah üzerinde bir yandan yemek yapabiliyor, diğer yandan da çocuklarını kamerayla izleyebiliyor.

Mutfaklar geleceğe şimdiden hazır

Arçelik A.Ş. Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı, “Kullanıcılar ile bizim ürettiğimiz cihazlar arasındaki etkileşimin yalınlığına ve deneyimine odaklanarak bir sonraki adıma yaklaşıyoruz. Dikkat çekici tasarımı ve eşsiz zekâsı, Grundig VUX’un en yenilikçi ve kolay kullanımlı mutfak teknolojilerinden biri olmasını sağlıyor. Mutfaklar VUX ile geleceğe şimdiden hazır” dedi.