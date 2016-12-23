Gümrüksüz alışveriş limiti düşürüldü

Yurt dışından yapılan alışverişlerdeki gümrük vergisi sınırı haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 75 avrodan 30 avroya düşürüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, “Yurt dışından 75 avroya kadar yapılan siparişler Türkiye’ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 avroya düşürdük” dedi.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliğinde konuşan Tüfenkci, elektronik ticareti çok önemsediklerini söyledi, “E-ticaretin önü açık. Türkiye olarak çok mesafe alacağımız bir alan. Bunun temellerinin doğru atılması lazım.” diye konuştu:

“İnceledik. Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördüm. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük, bunu 30 avroya düşürdük.

Avrupa bunu 22,5 avro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.”

(AA)