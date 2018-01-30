Günde ortalama 7 saatimiz bilgisayar başında geçiyor

Türkiye’deki yetişkin nüfusun yüzde 95’i cep telefonu, yüzde 75’i akıllı telefon kullanırken, dizüstü veya masaüstü bilgisayar kullanım oranı yüzde 51 oldu. Tablet kullanım oranı yüzde 17 olan Türkiye’de, bilgisayar başında geçirilen ortalama vakit günde ortalama 7 saat olarak belirlendi.

Ajans Press’in Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de internet kullanıcı sayısı, Ocak 2016’dan itibaren 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 6 milyon kişi arttı. Böylelikle internet kullanıcı sayısı 354 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 482 milyon kişiye ulaştı.

İnternetin en yaygın kullanıldığı kıta, yüzde 88 ile Kuzey Amerika olurken, internet kullanımının en az olduğu kıtalar yüzde 33 ile dünyanın en kalabalık bölgesi Güney Asya ve yüzde 29 ile Afrika olarak kayıtlara geçti. Ülkeler baz alındığında, internetin en yaygın kullanımı yüzde 100 ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde görülürken, onu, yüzde 93 ile Japonya ikinci, yüzde 92 ile Birleşik Krallık üçüncü sıradan takip etti. Türkiye’deki internet kullanımı oranı ise, yüzde 60 ile ortalamanın üzerinde yer aldı.

GELİŞMİŞLİK DÜZEYİYLE İNTERNET KULLANIMI DOĞRU ORANTILI

ITS Medya ve Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği incelemeye göre, internetle alakalı 200 binin üzerinde haber çıkışı belirlenirken, internet kullanımı ve dijitalleşmeyle alakalı 6 bin 154 haber çıkışı saptandı.Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olan internet ve sosyal medya kullanımı Afrika kıtası gibi gelişmemiş bölgelerde çok düşükken, Asya kıtasında yüzde 46, Avrupa kıtasında yüzde 76 oranla kullanıldı. Uzman yorumlarına göre de, Türkiye’deki yüzde 60 olan internet ve sosyal medya kullanım oranı artarak gelişmiş ülke düzeyine ulaşacak.

3 saatini sosyal medya platformlarında harcandığı saptanan Türkiye’de. sosyal medyaya mobilden bağlanan kişi sayısı ise 42 milyona denk geldi. Dijital gelişim istatistikleri incelendiğinde, internet ve sosyal medya kullanım düzeyi her geçen yıl artan ülkemizde, bu kullanım düzeyiyle beraber önümüzdeki yıllarda Asya ve Avrupa ülkelerine ulaşacağımız öngörülüyor.