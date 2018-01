Günümüz rekabet koşullarının en önemli oyuncusu ERP yazılımları

Ekonominin bel kemiği olarak nitelendirilen KOBİ’lerin, rekabetteki en önemli gücü öz kaynakları. CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, KOBİ’lerin öz kaynaklarının verimliliğini artırma noktasında ERP kullanımının büyük rol oynadığını söylüyor.

Yazılım sektörünün, tüm sektörlere hizmet üretebilmesi ve kalkınmanın lokomotifi konumunda olması, sektör içinde kuvvetli bir rekabetin oluşmasına neden oluyor. Dünya Endüstri 4.0’dan bahsederken, ülkemizde web sayfası bile olmayan KOBİ’lerin, fire kayıplarını, muhasebe hatalarından kaynaklanan kayıpları, üretim, depo ve stok kayıplarını, insan gücü verimlilik kayıplarını kontrol altına alması imkansız hale geliyor. Tüm bu maliyet kayıplarının önüne geçmek ise süreçlerin entegre çalışmasını sağlayan ERP sistemleri ile mümkün.

“Seçilen yazılımlar firma kültürüyle uyumlu olmalı”

Firmaların uygulayacağı ERP programının firma kültürüne, iş yapma şekline, yerel kültüre uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerektiğine değinen CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; “Ayrıca ERP programının ülkenin resmi kurumlarıyla olan finans-muhasebe, ithalat-ihracat işlemlerinde tüm süreçlere hakim olması ve doğru uygulamalar olması firmayı rahatlatacak ve kimi durumlarda zarardan kurtaracak bir özelliktir. Bu hususlara dikkat edildiğinde ERP yatırımı, süreç boyunca ödenen danışmanlık ücreti ve zaman kaybı olmayacağından, ERP’nin sağlayacağı karlılıktan hemen faydalanmaya başlanabilir” diyor.

ERP yatırımı esnasında, seçilecek olan yazılımın firmanın talepleriyle uyuşması kritik faktörlerin başında geliyor. Kurum ihtiyaçlarının en başından belirlenmesinin en önemli adım olduğunun altını çizen Recep Palamut; “ERP sistemleri, kurumun ana omurgası. İyi bir yönetim stratejisi, sabır, moral ve motivasyonla desteklendiğinde ERP yazılımlarından maksimum fayda sağlamak mümkün. Bu süreçte, seçilen ERP yazılımının işletmenin mevcut insan kaynağı ve bilgi kaynakları ile uyumu da oldukça önem taşıyor” dedi.

“Rekabet ortamına ayak uyduran KOBİ’ler yarının holdingleri olacak”

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi, otomasyon sistemlerinin imaalat sanayisinde önem kazanmasına yol açtı. Daha çok büyük sanayi şirketleri için gündeme gelen dijital endüstri uygulamalarının, farklı modellerle küçük ve büyük ölçekli şirketler açısından da erişilebilir hale geldiğini belirten Palamut; “Akıllı yönetilen bir KOBİ haline gelebilmek için dijitalleşme olmazsa olmaz konuların başında geliyor. Dijitalleşen KOBİ deyince aklımıza; ürettiği ve dışarıdan gelen tüm verileri elektronik hale getiren, bunları da elektronik olarak saklayan, transfer eden, bilgisayar ağlarıyla bir yerden bir yere anında gönderen, raporlayabilen ve her an her yerden erişebilen/erişilebilen bir işletme geliyor. Bu dijitalleşme ile rekabet etmeye başlayan KOBİ’ler, doğru ERP yatırımları sayesinde alacakları risk, maliyet, fire, verimlilik, karlılık raporlarıyla pozisyonlarını daha net görüp doğru stratejiler belirleyerek yarının holdinglerine dönüşecek”

Doğru yatırım hızlı tepki

ERP kullanımının faydalarına da değinen Palamut; “Bu yatırım yapılırken, satın alınan ERP sisteminin açık kodlu olması önemli. Çünkü kapalı kodlu yazılımlara herhangi bir özellik eklenemediği için firmanın süreçlerine uygun değişiklikler de yapılamıyor. Bu da yazılımı efektif olarak kullanamamak anlamına geliyor. Doğru ERP yatırımı ile değişken üretim koşullarına hızlı tepki vererek rekabet gücü artırılabilir. Bu yazılımlar piyasadaki tehditlere ve fırsatlara daha hızlı tepki vermeye olanak sağlıyor. Ayrıca örnek senaryolar oluşturarak muhtemel sonuçların canlandırılmasıyla gerçek zamanlı kar, zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesine de olanak sağlıyor” dedi.