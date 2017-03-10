“Günümüzün İpek Yolu internettir”

E-ticaret altyapı hizmetleri sağlayan Ticimax’in kurucusu Cenk Çiğdemli, TURKCELL Ana Sponsorluğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Ekonomi Bankası işbirliğinde EticaretSEM tarafından organize edilen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nda, e-ihracat modülleri hakkında bilgi verdi.

1000’den fazla katılımcının iştirakiyle Balıkesir’de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Çiğdemli, “100 ülke için ayrı esnaf ayarı yapmak mümkün” dedi. Etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Parayı ticaret yolu üzerinde olanlar kazanır. Günümüzün İpekyolu da internettir” dedi.

Ticimax’in kurucusu Cenk Çiğdemli e-ihracatla ilgili öncelikli sorunun çoklu dil seçenekleri, para birimleri ve ödeme yöntemleriyle alakalı olduğunu söyledi. Bu sorunlar için yazılımın kritik bir önemi olduğunu belirten Çiğdemli, “Biz e-ticaret sitelerine sunduğumuz paket hizmetlerle mevcut sorunları aşabiliyoruz. Ayrıca ülkeler arası pazarlama taktikleri kullanarak, sitenin maksimum kar elde etmesine yardımcı oluyoruz. Bir ürünü aynı site üzerinden 100 ayrı ülkeye farklı bir fiyattan satabilmek mümkün. Bir tür esnaf ayarı da diyebiliriz buna. Örneğin bir tişört kargo dahil 10 dolar ise, site Amerika müşterisine özel olarak o tişörte 20 dolar etiket koyuyor. Amerikalı müşteri için bu rakam kendi ülkesine kıyasla yine de çok ucuz. Bir de kargo bedava dendiğinde müşteri daha da memnun oluyor. Bu şekilde her ülkeye göre fiyat belirlemek mümkün. Böylece e-ticaretin belini büken kargo maliyeti sorununu aşıyoruz” dedi. Ticimax, çeşitli dillerde SEO hizmeti de vererek, hedef ülkelerdeki Google aramalarında Türk sitenin görünebilirliğini yükseltiyor. “Siteyi 100 farklı ülkedeki server’lardan ayrı ayrı yayınlayabiliyoruz. Böylece Google sitenin, siteye giriş yapan müşterinin yaşadığı ülkeden yayın yaptığını sanarak sıralamalarını yükseltiyor” diyen Çiğdemli, ülkeye göre reklam kanallarını da belirleyebildiklerini söyledi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, “Parayı ticaret yolu üzerinde olanlar kazanır. Günümüzün İpekyolu da internettir. Aynı işi yapanlar değil farklı yapanlar önde olacak” dedi.

İnterneti laf yetiştirmek için kullanıyoruz

Etkinlikte konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, akıllı telefon kullanımında ve internet kullanımında ülke olarak çok ileride olduğumuza değinerek, “Facebook kullanımında dünya 6.’sıyız. Instagram kullanımında dünya 4.’süyüz. Ancak e-ticarette dünya sıralamasında ilk 25’te bile değiliz. Biz teknolojiyi birbirimize sosyal medyada laf yetiştirmek, yüzümüze karşı söyleyemediklerimizi söylemek, küfretmek için kullanıyoruz” dedi. 200 yıl önce sanayi devrimini kaçırdığımıza da değinen HİSARCIKLIOĞLU şunları ekledi:

Farklı yapanlar kazanacak

“Dijital devrimi kaçırmamalıyız. Artık firmalar server yatırımı bile yapmak zorunda değil. Bütün verilerinizi bulutta saklayabilirsiniz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen KOBİ’leri bu teknolojileri kullanıyorlar. Bu fırsatları kaçırmamalıyız. Eskiden İpekyolu hattında olanlar zengindi. Günümüzün İpekyolu internettir. İnterneti kullanarak ticaret yapanlar zengin olacak. Ve aynı işi değil, bir işi fark katarak yapanlar kazanacak. Dünyanın en büyük perakende zinciri ABD’li WalMart. 11 bin 700 mağazası var. Alibaba.com’un ise hiç mağazası yok ama WalMart’tan önde. Alibaba’nın 1 günlük cirosu 17 milyar dolar. Bizim Tüpraş’ın ise yıllık cirosu 10 milyar dolar. Uber dünyanın en büyük taksi servisi ama bir tane bile taksisi yok. Değeri 60 milyar dolar. Airbnb dünyanın en büyük konaklama şirketi ama hiç oteli yok. Değeri ise 25 milyar dolar. WhatsApp’ın uydusu yok, 60 kişiyle çalışıyor. Değeri 25 milyar dolar. Bu dünyada artık değer yaratmak için kodlar gerekli.”