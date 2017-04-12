Güvenlik ağları sektöründe büyüme iki katına çıktı

Dünyanın lider video yazılımı yönetimi sağlayıcısı Milestone Systems, güvenlik alanında dünya devi olan teknoloji üreticilerini Milestone Açık Platform Günü’nde bir araya getirdi. Etkinlikte Türkiye’deki güvenlik ağları yatırımları da masaya yatırıldı. 10 yıl boyunca yüzde 10’larda büyüyen pazar son 2 yılda yüzde 25’lik büyümeye ulaştı. Artık özel şirketler de çalışanlarını ve ürünlerini korumak için güvenlik yatırımlarına yöneldi

Dünyanın lider IP video yazılımı yönetimi sağlayıcısı Milestone Systems, alanında dünyanın en büyük şirketlerini Milestone Açık Platform Günü’nde (MPOP) bir araya getirdi. Bosch, Dell, Dahua, NEC, Axis, OnCam ve Technoaware şirketlerinin katıldığı konferansta Türkiye ve dünyadaki en yeni güvenlik teknolojileri tanıtıldı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen etkinlikte Milestone Systems, çözüm ortakları ile bir araya geldi ve yeni yol haritasını paylaştı. Etkinlikte Türkiye’deki güvenlik çözümleri yatırımları ve sektörün büyümesi de konuşuldu.

Güvenlik pazarı 150 milyon dolara çıktı

Milestone Systems Kuzeydoğu Afrika Kanal Yönetim Müdürü Özgür Uygur, yaptığı konuşmada, 10 yıl boyunca yüzde 10’larda büyüyen güvenlik çözümleri pazarının son iki yıldır yüzde 25 büyüdüğünü söyledi. Türkiye’de güvenlik yazılım ve donanım pazarın 150 milyon dolara ulaştığını tahmin ettiklerini belirten Uygur şöyle konuştu: “Türkiye’de hem kamu hem de özel sektör güvenlik kamera ve yazılımlarına daha çok önem veriyor. Pazarın büyüdüğünü bu toplantıya katılanların sayısından da görebiliyoruz. Milestone Systems, sekördeki en güvenilir yazılım olarak Türkiye’yi daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Global olarak 2015’ten 2016’ya kadar üç katı büyüme gerçekleştirdik.”

Pazar iki katına çıkacak

Özgür Uygur’un verdiği bilgiye göre artık güvenlik 10 yıl öncesindeki gibi standart işletme güvenliğinin ötesine geçti. Kamera izleme ve kaydın dışında çalışanları ve varlıkları korumaya yöneldi. İş süreçlerine video ve güvenliği dahil etmeye başladı. Sınır güvenliği, stadyumlar ve konser alanlarındaki kalabalık yönetimi, afet bölgelerinde ve terörün bulunduğu bölgelerde acil durum yönetimi ve şehir izleme sistemleri gelişiyor. Dünyada da 2015’te 6.5 milyar dolar olan IP pazarı, 2020’de iki katına çıkacak dünyada. 2020’den sonra ise herşey buluta çıkacak.

Yatırımda yüzde 40 tasarruf imkanı

Milestone Systems, etkinlikte XProtect 2017 R1 versiyonu yazılımı ve Husky M550 A modelini de tanıttı. Şu ana kadar dünyada üretilmiş en güçlü Video Yönetim kayıt sistemi olan Husky M550 A, tek cihazda 768 kamera ile full HD kayıt yapabiliyor. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin kullanabildiği bu sistem sunucu ihtiyacını 5’ten 1’e indiriyor. Böylece işletmelerin ilk yatırım maliyetini yüzde 40 düşürüyor.