Harika Matematik Sergisi turneye hazır

Matematiğin eğlenceli ve yaratıcı dünyasını çocuklarla buluşturan Harika Matematik Sergisi Anadolu’daki çocuklarla buluşmak için yeniden yollarda. QNB Finansbank ana sponsorluğunda ve IEG işbirliği hayata geçen sergi, 3 ay sürecek turne boyunca 22 ilde yüzlerle çocukla buluşacak. Serginin ilk durağı 20 Şubat Pazartesi günü İstanbul olacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi dolaşıp çocuklara matematiği sevdiren interaktif gezici serginin yüklendiği Harika Matematik Tırları yeniden yollarda. Çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlayan Harika Matematik Sergisi’nin 2017 hedefi, ikitır ile üç ayda belirlenen 22 ildeki tüm çocuklara ulaşmak.

Minik Eller Büyük Hayaller Platformu kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlikler ile çocukları destekleyen QNB Finansbank ana sponsorluğunda ve IEG işbirliği ile hayata geçen proje çocukların matematiğin temel konularını eğlenceli ve interaktif şekilde öğrenmesine yardımcı oluyor.

Harika Matematik Tırı 2017 Turnesi 20 Şubat’ da Başlıyor

Çocukların büyük ilgi gösterdiği Harika Matematik Sergisi’nin gezgin tırları gördüğü yoğun ilgi üzerine Türkiye’de daha fazla çocuğa ulaşabilmek için bu yıl ikiye çıkarıldı. Tırlar eş zamanlı olarak 20 Şubat’tan itibaren Türkiye turnesine çıkacak ve 20 Mayıs tarihine kadar Türkiye’nin farklı noktalarında 22 ili gezecek. İstanbul’da eşzamanlı olarak Sultanbeyli Belediyesi ve Sultangazi Belediyesi’nde başlayacak sergi ardından 2 ayrı tır ile Türkiye turnesine devam edecek. İlk tır Tır önce Esenler Belediyesi’ne ve ardından Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Trabzon, Kayseri, Nevşehir, Mersin, Konya’ya giderek turunu tamamlayacak. İkinci tıur ise Manisa Yunus Emre Belediyesi, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bursa, İzmit ve son durak olarak İstanbul Kartal Belediyesi yaparak turunu tamamlayacak.

İlk duraklar İstanbul oldu

Eşzamanlı olarak Türkiye turnesine çıkacak Harika Matematik Sergisi’nin ilk durakları İstanbul‘un Sultangazi ve Sultanbeyli Belediyeleri olacak. 20-24 Şubat 2017 tarihlerinde Sultangazi Belediyesi’nin destekleriyle Belediye Nikah Salonu Fuaye alanında ve Sultanbeyli Belediyesi’nin destekleriyle Prof. Dr.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Fuaye alanında açılacak sergi sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çocuklar tarafından ücretsiz gezilebilecek. Sergi 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında İstanbul/Esenler’de olacak.

Çocuklar eğlenerek büyüyor, kendilerini keşfediyor

Matematiğin temel konularının eğlenceli ve interaktif şekilde işlendiği ve İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’na da uygun olan sergi, Özel Tırlarla yola çıkıyor ve her şehirde yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenen mekanlarda sergiler kurularak birer hafta boyunca çocukların ziyaretine açılıyor. Çocuklar, “Dans Eden Geometri”, “Haydi Yuvarla”, “Kule Yapalım”, “Aynadaki Kim” ve “Dev Küp” modüllerinin bulunduğu, “Da Vinci Learning’nin Atölye” çalışmaları ve “Da Vinci Learning Mobil Sinema”nın da olacağını sergiyi keyifle geziyor.

Hayatın her alanında var olan matematiği gezici modüller ile Türkiye genelinde çocuklara sevdiren, eğlenirken öğrendikleri interaktif sergi ‘’Harika Matematik’’ ; 20 farklı ünite ile bilgilendiren, analitik düşünce ve derinlemesine sorgulama için teşvik eden, iletişim kurmaya cesaretlendiren ve çocukların deneyimlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri eğlenceli bir yolculuk yapıyor. Ayrıca Da Vinci Learning’nin Atölye çalışmaları ve Da Vinci Learning Mobil Sinemanın da olduğuistasyonlarda, bilgilerini pekiştirebiliyor ve arkadaşları ile hoş vakit geçirebiliyor.

Harika Matematik Tırları takvim ve güzergah bilgisi:

27 Şubat-3 Mart Manisa Yunus Emre Belediyesi , 6-10 Mart İzmir ve Kastamonu, 13-17 Mart Sinop ve Aydın, 20-24 Mart Amasya ve Muğla, 27-31 Mart Samsun ve Denizli, 3-7 Nisan Ordu ve Isparta, 10-14 Nisan Trabzon ve Eskişehir, 17-21 Nisan Kayseri ve Kütahya, 24-28 Nisan Nevşehir ve Balıkesir, 1-6 Mayıs Mersin ve Bursa, 8-12 Mayıs Konya ve İzmit, 15-18 Mayıs Konya ve İstanbul.