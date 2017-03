Video içerikler internette daima tercih ediliyor. Bu içerikleri üretenler için geliştirilen uygulamalar ise video içeriklerin gelecekteki yerine ilişkin ipuçları veriyor. Belki de birkaç yıla kadar hayatımız video olacak!

Türkiye’nin lider dijital medya şirketlerinden Nokta’nın yaklaşık bir yıl önce hayata geçirdiği mobil uygulama platformu Empower, YouTuber’lar başta olmak üzere video içeriği üreten güçlü influencer’ların kendi mobil uygulamalarını oluşturmasına imkan tanıyor. Empower desteğiyle hayata geçen mobil uygulamalar sosyal medya fenomenlerinin hayranlarıyla karşılıklı iletişim kurabildikleri ilk ve tek platform olma özelliği taşıyor. Sosyal medya fenomenleri, Youtube ve Instagram’daki hayranlarını mobil uygulamalar sayesinde ikinci bir aboneye dönüştürüyor. Mobil uygulama desteğiyle ürettikleri içeriği video izletmenin ötesine taşıyan fenomenler, iletişim kanallarını çeşitlendirip kitleleriyle her an etkileşimde kalıyor. Video içeriklerin bugününü ve geleceğini Nokta’nın İçerik Ekip Yöneticisi Nilüfer Öztürk’le konuştuk.

YouTube, İzlesene ve benzeri araçların gelecekteki yerini nasıl görüyorsunuz?

Kullanıcıların içerik ürettiği video platformları, aslında internetin kalbinin attığı en önemli mecralardan… Bu mecralarda her gün muazzam bir üretim akışı yaşanıyor. Sistem, tıpkı hayatın kendisi gibi tüm doğallığıyla sürekli yenileniyor. Birbirinden habersiz binlerce internet kullanıcısı kendi ilgi alanlarına göre bu platformlara yeni videolar yüklüyor ve yüklenen bu videolar yine birbirinden tamamen bağımsız farklı kişilerce tüketiliyor. Hayatın tüm renklerini barındıran eğlenceli, komik, ilginç, tuhaf, eğitici milyonlarca videonun hazırlanıp tüketime sunulduğu bu büyük platformlar ilerleyen dönemlerde kitle iletişiminin merkezine oturacağa benziyor. Fark edilmesini istediği her şeyi, kendi çektiği videolarla anında dünyaya duyurma özgürlüğüne sahip internet kullanıcıları, hiçbir televizyon kanalının canlı yayınına ya da hiçbir gazetenin sayfalarına sığmayacak kadar bilgiyi tüm doğallığı ve gerçekliğiyle kitlelere ulaştırabiliyor.

İzlesene.com gibi platformlar video içerik barındırma konusunda kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. Özellikle web ve mobil uyumunun gözetilmesi izlesene.com’un farkını ortaya koyuyor. Bu platformların gelecekte nasıl şekilleneceği aslında kullanıcı davranışlarına ve ihtiyaçlarına kulak verdikçe açığa çıkıyor. Kullanıcılar artık mobil platformların sağladığı özgürlüğün peşinden koşuyor. Video içeriğin kolaylıkla oluşturulup paylaşıldığı, karşılığında anlık etkileşimin sağlandığı hatta canlı yayınların yapıldığı mobil platformlar yeni nesil araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcının aradığı doğallığın, gerçekliğin, hızın ve anın temsilcisi olan mobil, video içeriği gelecekte tamamen sahipleneceğe benziyor.

Nokta partner uygulamalarını anlatır mısınız?

İnternette çeşitli platformlarda yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi gören sosyal medya fenomenleri, her geçen gün daha çok takipçiye ulaşıyor. Giderek hayatın günlük akışına yayılan bu etkileşim, iletişimin boyutlarının genişleyeceği daha esnek bir platform ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Nokta partner uygulamaları, fenomenlerin takipçileri ile aralarındaki duvarları yıkarak anı birlikte yaşamalarına aracılık ediyor. Sosyal medya fenomenlerine kendi mobil uygulamalarını çıkarmaları için tam destek sağlayan Nokta, fenomenlerin farklı platformlardaki hayranlarını mobil uygulamalarına taşıyarak yepyeni bir alan açıyor. Bu yeni alanda, video içeriğiyle başlayan iletişim yerini anlık etkileşime bırakıyor. Video paylaşım sitelerinde hayranlarıyla sadece yorumlar üzerinden iletişim kuran fenomenler, Nokta’nın ücretsiz olarak sunduğu mobil uygulamada yer alan canlı yayın, chat, duvar, anket, sosyal akış gibi eşsiz etkileşim araçları ile hayranlarına diledikleri anda seslenebiliyor. Uygulamanın anlık bildirimleri sayesinde de tüm kullanıcılar her an akışta kalıyor.

Sosyal medya fenomenlerine uygulama içi reklamlar ve sponsorluklarla güç kazandıran Nokta, yeni nesil meslek sahiplerine yeni gelir modelleriyle katkı sağlıyor. Youtube ve Instagram’daki hayran kitlesini, mobil uygulamasına taşıyan sosyal medya fenomenleri, bu platformlardan elde ettikleri gelirlerin yanı sıra mobil uygulamalarında, standart reklam ve marka sponsorlukları ile yeni ve sürdürülebilir gelir modelleri oluşturuyor. Yaklaşık bir yıllık zaman diliminde, Türkiye’nin en çok tanınan sosyal medya fenomenine 120’nin üzerinde mobil uygulama çıkaran ve 4M indirme rakamına ulaşan Nokta, hızla üretenlere aynı hızda karşılık veriyor ve günü, ayı beklemeden elde ettikleri gelirleri anında takip etmelerine de aracılık ediyor.

Bu ve benzeri uygulamalar sosyal paylaşım platformlarının kullanımında ne tür etkiler yapacak?

Sosyal paylaşım platformlarını tüketimin çok daha hızlı olduğu, içeriğin tazeliğini çabucak yitirdiği, akışın saniyelere indiği köprü kanallar olarak düşünmek mümkün. Hap bilgiyi bu kanallardan alıyoruz aslında. Başlangıç için çok önemli elbette amasonrasında asıl güzergâhı belirlemek için çerçevesi daha net, ilgi odağımıza göre konaklayabileceğimiz platformlara ihtiyaç duyuyoruz. Mobil uygulama platformları, kullanıcılara bu konforu sağlıyor. Kısacası sosyal medya her zaman internet kullanıcısının radarında olacak, doğası gereği bilgi yığınlarını olduğu gibi sunarak kullanıcılara hizmet etmeye devam edecek. Buna karşın, kalabalıklardan sıkılıp evdeki huzuru aramak isteyen kullanıcılar, özelleştirilmiş mobil platformlarda arzu ettiği içeriğin ve yakın hissettiği toplulukların arasına karışacak. Özetle, yollar sosyal paylaşım kanallarıyla her an kesişecek olsa da internet kullanıcılarının asıl adreslerinde mobil uygulama platformlarının adı yazacak.

Video içerik metni tamamen tüketecek mi? Sizin öngörünüz nedir?

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse yeni nesil kullanıcı alışkanlıklarıyla bir süredir altın çağını yaşayan video içerik, önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla değer kazanacağa benziyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması, mobil aboneliklerin artması, hız ve kullanım kolaylığı gibi pozitif etkenler şimdilerde video içeriğin yerini iyice sağlamlaştırıyor. Blog yazılarının, fotoğraf paylaşımlarının yerini daha kolay tüketilebilir video içeriğe bırakması aslında çok da şaşırtıcı değil. Video içeriğin gücü, hem görsel hem de işitsel açıdan yakaladığı etkiyi diğer içeriklere göre daha uzun soluklu olarak hafızalara kazımasından kaynaklanıyor.

Tüketimdeki bu müthiş talep ve etki üretim tarafında da video içeriğe özel bir önem yüklüyor. Artık günümüzde kolaylıkla inşa edilebilecek video içerikler, ister istemez internet mecralarında metin içeriği arka plana atacağa benziyor. Video içeriğin kullanıcıların satın alma kararlarındaki olumlu etkisi, özellikle dijital pazarlama ve reklam alanlarında da dikkatleri bu yöne çekiyor. Yoğun ilgi ve etki, video içerik üretiminde profesyonelliği şart koşuyor. İnternetteki başarının basit ama gerçek sırrı da özgün ve kaliteli içeriğin videoda buluşmasında yatıyor.