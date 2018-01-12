Hepsiburada’dan e-ticarete “yerli yazılım” katkısı

Hepsiburada ARGE ekibinin yeni geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” ile satışta olan ürünlere dair bilgilerin güncellenmesi çok daha hızlı yapılabiliyor. Hepsiburada üstün özellikli bu inovatif ürününü Türkiye’deki e-ticaret firmalarına da sunacak.

Hepsiburada ARGE ekibi, geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” sayesinde operasyonel verimliliği artırmanın yanı sıra e-ticarette ürün bilgilerinin güncellenmesinde yaşanan olası gecikmelere son veriyor.

1 Dakikada 480 bin Ürün Bilgisi Güncelleme

Hepsiburada platformu dahilinde 15 kişiden oluşan özel ARGE ekibinin bir yıl boyunca çalışarak geliştirdiği yazılım “Mordor” sayesinde güncelleme hızı 480 kat artıyor, “Mordor” ile 1 dakikada 480 bin ürün güncellenmesi yapılabiliyor. Hepsiburada, geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” sayesinde tüketicilere en güncel ürün bilgilerini sunarken, listelemedeki fiyat farklılıklarının olma ihtimalini engelliyor. Sistem ayrıca stok bilgilerini de güncel tutarak, tüketicilerin stokta olmayan ürünle karşılaşması gibi durumları ortadan kaldırıyor.

E-ticarette yerli yazılım önem kazanıyor

E-ticaret sektöründe ilkleri hayata geçiren Hepsiburada, operasyonel süreçlere de inovatif bir yaklaşım getiriyor. Hepsiburada ARGE merkezinin geliştirdiği bu proje önümüzdeki dönemde Türkiye’de ve dünyada farklı e-ticaret sitelerinin de kullanımına sunulabilecek.

“Mordor”un tamamen yerli bir yazılım olmasının Türkiye ekonomisine de katkıda bulunacağını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Hepsiburada platformunda işlem hacmi arttıkça daha önce kullandıkları yabancı kaynaklı yazılımın yerine daha gelişmiş bir yazılım ihtiyacı duyduklarını, ürünün bu sayede ortaya çıktığını belirtti.

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarının meyvesini aldıklarını vurgulayan Ekmekçi; “E-Ticaret Türkiye’de giderek büyüyor. Bu nedenle işlem sayısı da sürekli artıyor. “Mordor”, platformumuzda satılan ürün bilgilerinin çok daha hızlı güncellenmesinde çıtayı yükselten bir araç oldu. Böylece eskiden dakikada bin güncelleme yaparken, artık 480 bin güncelleme yapabiliyoruz. Bu da tüketicilere sunduğumuz mükemmel müşteri deneyiminin kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Örneğin 24 Kasım Efsane Cuma’da 20 milyon kez ziyaret edilen Hepsiburada’da milyonlarca güncelleme Mordor sayesinde hiçbir gecikme olmaksızın yapılabildi.” dedi.