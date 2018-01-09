Hopi, 2017 alışveriş istatistiklerini açıkladı

2017’nin en çok satan ürünü ayakkabı oldu. En çok alışverişi erkekler yaptı. En çok alışveriş yapılan saat 17.00, ay Aralık, gün ise Pazar oldu. En çok siyah renk tercih edildi. Giyim tarzında %50 oranda tercih edilen “casual”, Türkiye’nin 2017’deki giyim trendini ortaya koydu. 2017’de gerçekleştirilen tüm alışverişlerin 3’te 1’i İstanbullular tarafından yapıldı.

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, valeden kargoya kadar farklı sektörlerden 100’den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, Türkiye’nin 2017’deki alışveriş istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 5.6 milyon üyesi ile mobil sadakat uygulamaları sektörünün lideri olan Hopi’nin istatistiklerine göre; 2017’nin en fazla satın alınan ürünü ayakkabı oldu. Ayakkabıdan sonra pantolon ve tişört geldi. 2017’de en fazla alışverişi erkekler yaptı. Tüm yaş gruplarında en fazla alışverişi ise 36-45 yaş arasındaki erkekler gerçekleştirdi. Tüm alışverişlerin neredeyse yarısı (%42) 36-45 yaş grubu tarafından yapıldı.

2017’de en çok tercih edilen renk %46 ile siyah oldu. Siyahın ardından lacivert ile mavi geldi. Turuncu ise 2017’nin en az tercih edilen (%1) rengi oldu. Üst giyimde en çok (%50) uzun kollu ürünler tercih edildi. Kıyafet tarzlarına göre Türkiye’nin tercihi “casual” oldu. Satılan ürünlerin yarısını casual tarzı ürünler oluşturdu. Klasik giyim %23, “smart casual” ise %14 ile en çok tercih edilen diğer tarzlar olarak dikkat çekti. Ayakkabılarda topuklarına göre en çok tercih edilenler düz ayakkabılar olurken 100 kişiden 7’si yüksek topukluları tercih etti.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPAN İLLER ŞAŞIRTMADI

Tüm alışverişlerin 3’te 1’i (%33) İstanbullular tarafından gerçekleştirildi. 2017’de en çok alışveriş yapan diğer iller ise sırasıyla Ankara (%9) ve İzmir (%8) oldu. Marmara Bölgesi’nde en çok alışverişi İstanbul’dan sonra Bursa, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ve Konya, Ege Bölgesi’nde İzmir ve Denizli, Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Antalya, Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Samsun, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ağrı ve Elazığ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Gaziantep ve Diyarbakır yaptı.

KENDİMİZİ ALIŞVERİŞE VERDİĞİMİZ GÜN VE SAATLER

Alışverişlerin çoğu 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Yıl boyunca kendimizi en çok Pazar günleri alışverişe verdik. 2017’deki tüm alışverişlerin %22’si Pazar günleri gerçekleştirildi. Pazar gününün ardından en çok alışveriş yapılan gün Cumartesi oldu. Hafta içinin en çok alışveriş yapılan günü ise Çarşamba oldu. Ay bazında en fazla alışveriş Aralık ayında gerçekleşti. En az alışveriş ise Şubat (%6) ayında yapıldı.

SADECE RİZE VE İZMİR’DE KADINLAR ÖNDE

Alışveriş alışkanlıkları il ve cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde kadınların erkeklere oranla en çok alışveriş yaptığı il Rize oldu. Rize’nin ardından kadınların erkeklerden daha fazla alışveriş yaptığı tek il ise İzmir. Kadınlarla erkeklerin neredeyse aynı oranda alışveriş yaptığı iller; İstanbul, Ankara ve Bursa oldu. Diğer illerde ise erkekler kadınlara göre daha fazla alışveriş yaptı.

KOZMETİK ALIŞVERİŞİNİ ARALIK’TA YAPTIK

Kozmetik alışverişlerinin çoğu Aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayı dışında en çok makyaj seti, fondöten ve ruj Ekim ayında, en çok nemlendirici Mayıs ayında, en çok oje Şubat ayında, saç boyası ise Kasım ayında alındı. Kozmetik dışındaki ürün tercihleri de aylara göre farklılık gösterdi. En çok ayakkabı, elbise ve plaj ürünü Haziran’da, en çok çanta Eylül’de, en çok elektronik eşya Aralık’ta, en çok takım elbise ve bebek-çocuk ürünleri Ağustos’ta, en çok abiye Temmuz’da satıldı.

PARACIKLARINI 80’E KATLADI

Paracıklarını en verimli şekilde kullanan müşteri, paracıklarını Beymen’de 80’e katlayarak harcadı. Hopi’yi en çok kullanan kişi, 3 ayrı şehirdeki 17 ayrı mağazada 378 işlem yaptı. Kullanıcıların %58’i alışverişlerini sadece bir mağazada, %42’si ise birden fazla mağazada gerçekleştirdi. Kullanıcıların yaklaşık %30’u ise sadece bir markadan alışveriş yaptı. Mağazalarda yapılan alışverişlerde Hopi’sini kullananların %51’i işlemlerini iOS tabanlı mobil cihazlarından, %49’u ise Android tabanlı cihazlarından gerçekleştirdi. Online alışverişlerin ise %61’i iOS tabanlı mobil cihazlardan %38’i ise Android tabanlı mobil cihazlardan yapıldı.