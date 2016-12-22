Mobil ve online’da hızlı otel rezervasyonları sunmakla yetinmeyen konaklama uzmanı Hotels.com , “en hızlı mobil yatak” rekoruna da sahip oldu. 13 Aralık 2016’da Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dünyanın En Hızlı Mobil Yatakları yarışmasına katılan Hotels.com, bir Ford Mustang GT’i modifiye ederek yatağa dönüştürdüğü otomobiliyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı. Hi-octane özelliğine sahip olan Hotels.com yatağı saatte 135 kilometre hızla yolculuk yapabiliyor.

Ünlü yarış pilotu Tom Onslow-Cole’un kullandığı Hotels.com mobil yatağı 13 Aralık 2016 tarihinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı temsilcisi önünde hız denemesini yaptı. Deneme sırasında saatte 135 kilometre hıza ulaşan mobil yatak ile Hotels.com bir rekora imza attı. Eski rekor, saatte 111 kilometre hız ile İngiltere’de bir araca aitti.

Dünyanın En Hızlı Mobil Yatağı’nın sürücüsü Tom Onslow-Cole konuyla ilgili şunları söyledi:

“Uluslararası bir otomobil yarışçısı olarak dünyayı dolaştım ve nereye gidersem gideyim, Hotels.com’u kullanıyorum. Uygulama ve çevrimiçi üzerinden hızlı bir yatak sunabileceğini biliyordum. Şimdi yolda da yatak hizmeti verebileceğini biliyorum! Hotels.com ile dünyanın en hızlı yatağı rekorunu almak için hazırlandım, unutulmaz bir deneyim oldu.”

Dünya rekoru denemesinin görüntülerini aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=CQYWX9UaCjQ