HP, çok yönlü ve güçlü ticari aksesuarlarını duyurdu

Yeni Pro x2 ve Elite x3 aksesuarlar, günümüzün bağlantılı dünyasında dikey iş akışlarına benzersiz güvenlik ile birlikte verimlilik getirecek şekilde tasarlandı.

Mobil Dünya Kongresi 2017, HP Inc. insanların diledikleri zaman diledikleri her yerden çalışmalarını sağlayacak 2’si 1 arada takılıp çıkarılabilen yenilikçi dinamik ticari aksesuarlarını duyurdu. Aksesuarlar eğlence ile birlikte fonksiyon, güç ve güvenlik sunan mobil cihazlara bağlanabiliyor. Yeni HP Pro x2 612 G2, kullanımı kolay ve şık cihaz isteyen günümüzün mobil profesyonelleri için tasarlandı. Aynı zamanda, bu kişiler saha hizmetlerinde, hükümet, sağlık ve perakende dikeylerinde iş akışlarını otomatikleştirirken kurumsal seviyede güvenlik ve BT’nin ihtiyaç duyduğu işletilebilirlik ile birlikte yüksek verimlilik sunan uygulamalara da ihtiyaç duyuyor.

HP EMEA Ticari Kişisel Sistemlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Benoit Bonnafy yaptığı açıklamada, “Günümüzde y kuşağının yüzde 60’dan fazlası birden fazla lokasyonda çalışıyor. 2020 yılına kadar bu kişiler iş gücünün çoğunluğunu oluşturacak. Bu kuşak, hareket halindeki iş stillerini karşılayan çekici mobil cihazlara ihtiyaç duyarken BT de bu cihazların yönetilebilir, işletilebilir ve korunabilir olmasını istiyor. Sadece HP, daha düşük toplam sahip olma maliyetleri ile bu mükemmel mobil faktörleri dahili güvenlik ve dikey iş akışlarıyla bir araya getiriyor.” dedi.

Pro x2, çok yönlü 2’si 1 arada takılıp çıkarılabilir bir aksesuar. Sunum modu, not almak için yazma modu, veri toplamak için tablet modu ve dizüstü modu gibi ticari kullanımlar için birçok mod şeklinde kullanılabiliyor. Pro x2, en son 7. nesil Intel® işlemciler ile kurulabiliyor ve böylece son kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak güvenilir performans sunuyor.

Pro x2’nin tasarım amacı mobil üretkenlik etrafında şekillendi. Bunlar içerisinde WLAN ve opsiyonel WWAN, 11 saate kadar pil ömrü sunan hızlı pil şarjı bulunuyor.

Cihazın manyetik olarak takılabilen “İşbirlikçi Klavyesi” ses ve video aramalarını doğrudan yönetmeyi mümkün kılacak şekilde tuşların atanmasına imkan veriyor. Çizim ve not alma için ”HP Active Wacom Pen with App Launch” kalemi genişletilmiş 165 derece destek çubuğu ile bir araya gelerek sunum ve paylaşımları kolaylaştırıyor. Pro x2 ayrıca hızlı şarj ve veri transferleri için USB-C™ bağlantıya ve geleneksel aksesuarlara erişim için USB-A bağlantıya sahip.

BT’nin güvenlik, yönetilebilirlik ve yaşam döngüsü yönetimine olan ihtiyacı da Pro x2’nin önemli odak noktaları. Tamamen güvenli iş ortamları için geliştirilen bu cihazda dahili kart okuyucu, çıkarılabilir SSD ve HP Client Security Suite Gen3 ile birlikte opsiyonel parmak izi sensörü ve opsiyonel Yakın Saha İletişimi (NFC) bulunuyor. BT yaşam döngüsü yönetimi içerisinde çıkarılabilir arka kapak ve ekran paneli için kurumsal sınıf kullanılabilirlik, destek çubuğu ve diğer önemli parçaların yanı sıra özel 24/7 ticari destek bulunuyor. Ayrıca Pro x2, 3-5 yıl yaşam döngüsü ile geleneksel kurumlar için de tasarlanırken düşmelere, toza, neme, sıcaklık değişimlerine ve fonksiyon şoklarına karşı MIL-STD testinden de geçti.

HP’nin x2 ve x3 cihazları, çok yönlülük dikkate alınarak tasarlandı. Geniş yelpazede opsiyonel aksesuarlar, mobil profesyonellerin üretken olmalarına ve ister ofiste olsunlar isterse hareket halinde olsunlar bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor. Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan yeni aksesuarlar içerisinde şunlar bulunuyor.

HP Elite x3 Mobil Tarayıcı Çözümü : Geçen yıl Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Elite x3’ün inovasyonu üzerine inşa edilen bu çözüm, x3 platformunun faydalarını mobil profesyonellere taşıyarak sağlık, saha ve perakende dikeylerindeki çalışanların iş akışlarını mobilize ediyor. Entegre barkod okuyucu sayesinde hareket halinde iken fiyat kontrolü yapılabilir, envanter ve CRM bilgilerine erişilebiliyor. Ayrıca ofise geri gelindiğinde ekran, mouse ve klavye bağlanarak tam PC deneyimi elde edilebiliyor.[8]

: Geçen yıl Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Elite x3’ün inovasyonu üzerine inşa edilen bu çözüm, x3 platformunun faydalarını mobil profesyonellere taşıyarak sağlık, saha ve perakende dikeylerindeki çalışanların iş akışlarını mobilize ediyor. Entegre barkod okuyucu sayesinde hareket halinde iken fiyat kontrolü yapılabilir, envanter ve CRM bilgilerine erişilebiliyor. Ayrıca ofise geri gelindiğinde ekran, mouse ve klavye bağlanarak tam PC deneyimi elde edilebiliyor.[8] HP Pro x2 612 G2 Sağlam Kılıf : Zorlu iş ortamlarında bulunan müşteriler için ideal olan bu kılıf, 360 derece dönebilir el askısı, omuz askısı, kalem tutucu, opsiyonel port kapağı özelliklerine sahip olup Pro x2’nin klavyesiyle de uyumlu.

: Zorlu iş ortamlarında bulunan müşteriler için ideal olan bu kılıf, 360 derece dönebilir el askısı, omuz askısı, kalem tutucu, opsiyonel port kapağı özelliklerine sahip olup Pro x2’nin klavyesiyle de uyumlu. HP Elite USB-C™ Dock: Cihazınızı bir masaüstüne dönüştürür ve birden çok ekrana ve cihaza bağlarken şarj edebilirsiniz. Kurumsal BT uyumlu bu dock, çok fonksiyonlu Type-C™ USB portuna sahip Pro x2, HP Elite x2 1012 G1 veya HP Elite x3 gibi cihazların yanı sıra Thunderbolt™ desteği bulunan cihazlara da uyumludur.