HP, Pavilion bilgisayarlarının yeni üyelerini tanıttı

Cenevre, Nisan 2017 – HP, Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali’nde Pavilion dizüstü bilgisayarlarının, günümüzün öğrencilerine ve yarının mucitlerine ilham verecek tasarıma ve özelliklere sahip yeni üyelerini tanıttı. Yeni Pavilion dönüştürülebilir ve dizüstü bilgisayarlar daha önce üst seviye ürünlerde yer alan birçok zengin özellik ve performans seçeneği ile geliyor. Bu özellikler içerisinde bağlantı bölgelerinin görünmesini engelleyen 3D metal gibi premium materyaller, bağlantı seçenekleri için USB-C ve Windows Ink için aktif kalem de bulunuyor. Bunlara ek olarak, yeni Pavilion x360’da kullanılan Microsoft ve Windows Ink teknolojilerine gelen “Creators Update” isimli Microsoft güncellemesi nedeniyle Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali’ne gelenler bu PC ile yeni ve benzersiz bir şekilde etkileşim kurabilecek. Böylece HP’nin teknolojiyi, sanatı ve müziği bir araya getiren kapsamlı deneyimleri nasıl sunduğuna şahit olabilecekler.

HP EMEA Tüketici Kişisel Sistemler Birimi Müdürü Anne-Sophie Hadberg konuyla ilgili açıklamasında, “Bilişim cihazlarını kullanma amaçları ve bu cihazlar ile etkileşimleri değişen günümüzün öğrencilerinden dijital kreatiflerine kadar herkesin ihtiyacını karşılayacak şekilde ürün portföyümüzü güçlendiriyoruz. Son kullanıcılara oyun oynama, yaratma, bağlanma ve eğlenme imkanı sunan günümüzdeki Pavilion ürünlerinde, premium ürünlerimizdeki kendini kanıtlamış inovasyonlarımız kullanıldı.” dedi.

Yeni Pavilion x360, kullanıcıların dönüştürülebilen bir PC’den bekledikleri mobiliteyi ve esnekliği sunuyor. Dört moda dönüşebilen Pavilion x360’da bağlantı bölgelerinin görünmesini engelleyen 3D metal, bağlantı seçenekleri için USB-C ve Windows Ink için aktif kalem gibi premium materyaller ve özellikler bulunuyor. Windows Ink sayesinde kullanıcılar, içerikler ile yeni etkileşimler kurarak düşüncelerini hızla gerçeğe dönüştürebiliyor, listeler ve notlar oluşturabiliyor, akıllarındakileri doğrudan ekrana çizebiliyor. Pavilion x360 kullanıcılarının Windows Ink ile ne denli interaktif, becerikli ve yaratıcı olabileceğini göstermek amacıyla, Coachella’daki HP SALONU içerisinde bu bilgisayar, bir “Bandana Inking” deneyimi de sunacak. Festivale katılanlar, kendi özel bandanalarını tasarlayabilecek ve HP yazıcıları bu tasarımların baskısını yapacak. 2017 Pavilion x360 PC’ler; 11.6” HD IPS ekran ve HD veya Full HD IPS olarak 14” ve 15.6” diyagonal ekran seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Yeni Pavilion dizüstülerde ise HP’nin premium Spectre ve ENVY PC’lerinin ilham verdiği yeni tasarım özellikleri kullanıldı. Pavilion portföyüne kaliteli yeni tasarımlar katan HP böylelikle Pavilion kullanıcılarına ölçeklenebilirlik ve performansı da sunmuş oluyor. Bağlantı bölgelerinin görünmemesi için bilgisayarın yanlarını ve arkasını çevreleyen tek bir parçadan oluşan 3D metal kullanıldı. Bu sayede daha da sağlamlaşan ve şık görünen 2017 Pavilion dizüstülerde kullanılan tonlar, cilalar ve dokular da bilgisayara sofistike bir görünüm katıyor. Daha önce ENVY ürünlerinde kullanılan kaldırma menteşesi ise kullanıcılara daha rahat bir yazma deneyimi sunmakla kalmıyor aynı zamanda altta yer alan havalandırma kanallarında daha verimli hava dolaşımı sağlıyor. İşlevselliği ve rahatlığı bir arada sunan tasarımı ve performans artışı sağlayan hava akışı, bu bilgisayarı kendi videolarını oluşturan, fotoğraflarını düzenleyen ve bu içeriklerini sosyal medyada paylaşan kullanıcılar için mükemmel bir tercih haline getiriyor. Pavilion dizüstülerin yeni portföyü Full HD veya Full HD IPS ekranlara2 ve dokunmatik ekran seçeneğine sahip 14”, 15.6” ve 17” diyagonal ekran seçenekleriyle geliyor.

HP’nin Pavilion x360 ve Pavilion dizüstü bilgisayarlarında, kullanıcıların bağlantı veya eğlence konusunda duyacakları ihtiyaçları karşılayacak geniş konfigürasyon seçenekleri de bulunuyor. Pavilion, PC’de sadece performansı değil ayrıca PC ile etkileşimin gerçekte nasıl olması gerektiğini de kullanıcılara gösteriyor.

HP Pavilion özellikleri:



12 saate varan pil ömrü[1] ve bazı modellerde HP Hızlı Şarj özelliği (90 dakikada %90 şarj)

İşlemci seçenekleri: En son 7. Nesil Intel® Core™ i3-i7 işlemciler, Intel® Pentium® işlemciler veya 7. Nesil AMD işlemciler

Depolama seçenekleri: 256GB SSD+1TB HDD’ye veya 128GB SSD+ 2TB HDD’ye kadar çift depolama veya bazı modellerde 512GB SSD’ye veya 2TB HDD’ye kadar tek depolama

AMD® Radeon & Nvidia GeForce ayrı ekran kartları

Gelişmiş Intel 2x2ac WiFi seçeneği

HP Wide Vision HD kamera veya Windows Hello destekli opsiyonel FHD IR kamera

Çift hoparlör ile sıra dışı ses, HP Audio Boost, ve B&O Play uzmanlarının ses ayarları

Pavilion dizüstüler farklı renk seçeneklerine de sahip, bunlar: Zengin Mavi, İpek Altın, Orkide Pembe, Mineral Gümüş, Doğal Gümüş, Pırıltılı Nane ve İmparatoriçe Kırmızı.

HP, Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali’ndeki herkesin içindeki sanatçıya ilham veriyor

Coachella’nın resmi teknoloji sponsoru olarak ilk yılında HP, herkesin içindeki sanatçı kişiliğe ve yaratıcılığa ilham veren en son ürün portföyü ile müzikseverlere unutulmaz bir deneyim de yaşatıyor. Festivale katılanlar, dünyanın en büyük projeksiyon kubbesi The Antarctic içerisinde HP iş istasyonlarının güç verdiği yeni 360 derece ses, görsel, duyusal deneyimi yaşayacak. Bin metrekare büyüklüğündeki kubbe içerisinde yaşanacak bu sesli-görsel deneyim, festivale katılacaklara özel hazırlandı.

Misafirler ayrıca HP salonundaki HP teknolojilerini kullanarak kendilerini daha önce görülmemiş bir şekilde ifade edebilecek. HP, unutulmaz bir hafta sonu yaşayabilmeleri için festivale katılan herkesin arkadaşları ile birlikte yeni çalışmalar, icatlar yapmasına ve bunları paylaşmasına da imkan verecek. HP salonu içerisinde yaşanacak deneyimlerden bazıları şunlar:

Bandana Inking: Katılımcılar HP Pavilion x360 dönüştürülebilir dizüstüler kullanarak kendileri için bandana tasarımları yapabilecek. Dial Inking teknolojisi ve HP’nin yazıcılarını kullanacak Pavilion x360’lar sayesinde misafirler kendi tasarımlarını yapabilecek.

Katılımcılar HP Pavilion x360 dönüştürülebilir dizüstüler kullanarak kendileri için bandana tasarımları yapabilecek. Dial Inking teknolojisi ve HP’nin yazıcılarını kullanacak Pavilion x360’lar sayesinde misafirler kendi tasarımlarını yapabilecek. Kinetic Art : 360 derece fotoğraf kabini içerisinde, HP Spectre x360 ve HP EliteBook x360’lar ile kişinin kendisi tarafından tasarlanan ışık tasarımlarıyla çekilecek 120 derece paylaşılabilir fotoğraflar.

: 360 derece fotoğraf kabini içerisinde, HP Spectre x360 ve HP EliteBook x360’lar ile kişinin kendisi tarafından tasarlanan ışık tasarımlarıyla çekilecek 120 derece paylaşılabilir fotoğraflar. Light Ink: HP’nin Spectre x360 dizüstü ve son HP Pavilion x360’lar tarafından oluşturulacak HP Inking Lazer Şovu ile gerçek zamanlı kaleydoskop deneyimi.

HP’nin Spectre x360 dizüstü ve son HP Pavilion x360’lar tarafından oluşturulacak HP Inking Lazer Şovu ile gerçek zamanlı kaleydoskop deneyimi. Arttırılmış Sanal Gerçeklik: Sanat, müzik ve dans olarak bir araya gelerek gerçek zamanlı yaratıcı bir sanal gerçeklik deneyimi sunacak. Misafirler OMEN X ile içerisinde bulundukları kubbeyi istedikleri gibi değiştirebilecek.

Pavilion Fiyat ve Bulunabilirlik[2]

HP Pavilion x360 11, 429 eurodan başlayan fiyatlarla şu an satışta.

HP Pavilion x360 14, 449 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

HP Pavilion x360 15, 479 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

HP Pavilion 14 dizüstü, 529 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

7. Nesil Intel Core işlemcili HP Pavilion 15 dizüstü, 549 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

AMD işlemcili HP Pavilion 15 dizüstü, 449 eurodan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında EMEA bölgesinde satışa sunulacak.

