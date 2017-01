HP’den geleceğin ofislerinin güvenliğini arttıran yeni teknolojiler

Günümüzde ofisler, teknolojinin de etkisiyle bambaşka ortamlara dönüşüyor. Geleceğin ofislerinde geleceğin bilgisayarları, yazıcıları kullanılmaya başlandı. Peki, bu teknolojilerin güvenliğinin nasıl sağlandığını hiç merak ettiniz mi? HP’nin geleceğin ofisleri için geliştirdiği güvenlik teknolojilerinden öne çıkanları sizin için derledik.

Siber saldırıların hem şiddeti hem de sayısının son yollarda arttığı artık bir gerçek. Bu saldırıların çoğu ise ağ bağlantılı yazıcılar ve PC’ler gibi kullanıcı cihazlarını hedef alıyor. Öyle ki saldırganların sızdığı dizüstü ve masaüstü sayısı geçen altı yıl içerisinde iki kat arttı. Güvenlik artık yöneticilerin en büyük endişelerinden biri haline geldi.

Bu durumu dikkate alan HP, güvenlik açıklarının gözden kaçma riskinin fazla olduğu alanlarda güvenlik odaklı çözüm yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Örneğin şirket, bu ayın başında yazıcı portları üzerinden kurumların ağlarına yapılabilecek sızmaları önleyen yeni güvenlik çözümlerini açıkladı.

Ticari PC tarafında ise HP, sadece cihazları değil aynı zamanda kullanıcıların kimlik bilgilerini ve verilerini de koruyan Elite PC ailesi için geniş kapsamlı güvenlik çözümlerini de ortaya çıkardı.

Kendi kendini düzelten BIOS

HP Sure Start güvenlik çözümü, bilgisayarları en temelden yani BIOS (Temel Giriş/Çıkış Sistemi) seviyesinden itibaren koruma altına alıyor. Bilgisayarların temel yazılımı olan BIOS, işletim sistemi açılmadan önce devreye giriyor ve açılış kodlarını çalıştırıyor. Bu da BIOS’u zararlı yazılımlar için çekici bir hedef yapıyor. Hatta geçmişte BIOS’a yönelik saldırılar ile ağların ve hassas dosyaların ele geçirilebildiğini de gördük.

HP Sure Start Gen3 çözümü Sistem Yönetim Modu (SMM) katmanını da kapsayacak şekilde güçlendirildi. Yeni HP EliteBook 800 G4 serisinde kullanılan HP Sure Start Gen3, BIOS’u kandırmaya çalışan girişimleri hem işletim sistemi açılmadan önce hem de işletim sistemi çalışırken otomatik olarak tespit ediyor, kullanıcıyı bir sorun olduğu konusunda uyarıyor ve özel olarak ayrılmış bir çip üzerinden BIOS’u ilk haline geri getiriyor. Kısacası bu çözüm sayesinde BIOS kendi kendini düzelten bir yapıya dönüşüyor.

Buna ek olarak Sure Start Gen3, BIOS konfigürasyona ve politikalarına ait verileri de koruyor. BIOS kandırılmaya çalışıldığında Sure Start Gen3, sadece orijinal BIOS’u geri getirmekle kalmıyor diğer yandan BT’nin yapmış olduğu özel ayarları ve politikaları da geri getiriyor. Böylece Sure Start Gen3, Windows 10’u kurumlar için çok daha güvenli bir işletim sistemine dönüştürüyor.

Güvenlik için birleşik cephe

Günümüzde siber suçluların birkaç cepheden saldırılar gerçekleştirdiğinin de farkında olan HP sadece bilgisayar güvenliğini değil diğer yandan kullanıcıların kimlik bilgileri ve verilerini de koruyan güvenlik çözümleri sunuyor.

Artık şifrelerin hackerları tek başına durdurma konusunda yeterli olmadıkları biliniyor. Bu nedenle son yıllarda biyometrik, PIN ve akıllı kart gibi yeni kimlik doğrulama araçları popüler hale geldi. HP’nin HP Multi-Factor Authenticate, teknolojisi 7. nesil Intel® Core® işlemciler ile çalışan HP’nin Elite PC’lerinde Intel® Authenticate teknolojisi ile entegre şekilde güvenlik sunuyor. HP ve Intel’in bu alandaki ortaklığı güvenliği de bir üst seviyeye taşıyor.

Sisteme girişler, bir milyon kat daha güvenilir

Güçlü, çok faktörlü kimlik doğrulama ve politikaları mümkün kılan bu teknoloji, birçok güvenlik referansını bir araya getirerek hack girişimlerini zorlaştırıyor. Hatta bu teknoloji sayesinde sisteme girişleriniz bir milyon kat daha güvenilir hale geliyor. Şirketler için şifrelerin çalınmasının en büyük risklerden biri olduğu dikkate alındığında bu güvenliğin önemi daha da öne çıkıyor.

Hassas bilgilerinizi meraklı gözlerden koruyun

Ayrıca, dünyanın tek entegre mahremiyet ekranı olan HP Sure View sayesinde de hareket halinde çalışanlar, örneğin toplu taşama araçları gibi meraklı gözlerin cihazlarda yapılanlara baktığı ortamlarda, güvenli bir şekilde işlemlerini yapabiliyor.

Şu an piyasada bulunan EliteBook 840 G3, EliteBook 1040 G3 ve yeni satışa sunulacak EliteBook 840 G4 cihazlarında kullanılan Sure View teknolojisi, belli bir açıdan bakıldığında aydınlatmayı yüzde 95 azaltarak sadece ekran önündeki kişinin görüntüleri görmesini sağlıyor.

Web kamerasında güvenliği bant ile değil teknoloji ile sağlayın

Son olarak HP, güvenlik alanındaki inovasyonlarını masaüstü ekranlara da taşıyor. Şu ana kadar web kamerası güvenliği basit yöntemler ile önlenmeye çalışılıyordu: Bir bant ve bir not ile lensi kapatmak. Ancak mükemmel şekilde tasarlanmış HP EliteDisplay S340c kavisli monitör dünyada ilk kez kullanılan dahili mahremiyet kamerası ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, kamerayı kullanmadıklarında yuvasına sokarak görüntülerinin istenmeyen kişilerce izlenmesinin veya kaydedilmesinin önüne geçebiliyor. Entegre yüz tanıma teknolojisini de kullanan kamera, Windows Hello aracılığı ile biyometrik kimlik doğrulama imkanı da sağlıyor. Böylece kullanıcılar Windows 10 bilgisayarlarına şifresiz olarak da güvenli bir şekilde giriş yapabiliyor.

Yönetilebilirlik olmadan güvenlik, güvenlik değildir

Tabii ki yönetilemeyen güvenliğin, güvenlik olduğunu da söyleyemeyiz. BT yöneticilerinin güvenlik politikalarını uygulamasına yardımcı olmak için HP, dünyada ilk kez Microsoft System Center Configuration Manager için sertifikanmış araç kiti HP Manageability Integration Kit‘ini geliştirdi.

Şu ana kadar BT yöneticileri, güvenlik yönetimleri için manuel süreçler izliyordu. Ancak kullanıcı dostu kullanımı sayesinde bu kit ile BT yöneticileri HP PC’lerini güvenlik, BIOS yönetimi ve yazılımı konularında uzaktan yönetebiliyor. Bu yöntem BT ekiplerini rahatlatırken hackerların da işini zorlaştırıyor. Ayrıca bu araç kiti kullanıcıların veya zararlı yazılımların güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmalarının da önüne geçiyor.