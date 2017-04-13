Huawei, dijitalleşmeye ve bulut bilişime odaklandı

Şenzen’de düzenlenen 14. yıllık Huawei Analist Zirvesi’nde, farklı alanlarda görev yapan 500’den fazla bilişim uzmanı, medya temsilcisi ve kanaat önderi bir araya geldi. Dünyanın önde gelen küresel Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sağlayıcısı Huawei’in ev sahipliğinde gerçekleşen Analist Zirvesi’nde Huawei’nin son yenilikleri, iş uygulamaları ve bulut bilişim hizmetleri, video, nesnelerin interneti (IoT), AI (Yapay Zeka) ve dijital dönüşüm gibi alanlardaki çözümler ele alındı.

Huawei Dönüşümlü CEO’su Eric Xu, şirketin stratejisinin derinlemesine ele alındığı bir konuşmayla zirvenin açılışını gerçekleştirdi. Xu, ‘’Teknolojide yıllardır süren keşifler ve yenilikler endüstrinin gelişimini sağlıyor ve büyük iş olanakları sunuyor. Huawei, daha fazla bağlantı sağlamak, veri borularını genişletmek ve sayısal dönüşümde itici güç olma yolundaki kararlılığını sürdürecektir. BİT altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanarak bu akıllı dünyayı yaratacağız ve gelişimi devam ettireceğiz.’’ Xu konuşmasını, bulut hizmetleri sağlamanın nasıl temel bir iş modeli haline geldiğini anlatarak sürdürdü. ‘’2017’den başlayarak Huawei kamusal bulut hizmetlerine yoğunlaşacak. Huawei bulut ailesinin temelini oluşturacak açık ve güvenilir bir kamusal bulut platformu yaratmak için yoğun yatırımlar yapacağız. Bu aile içinde, operatörlerle birlikte geliştirdiğimiz kamusal bulutların yanısıra kendi işlettiğimiz kamusal bulutlar da yer alacak.’’

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi Pazarlama ve Strateji Başkanı William Xu, Eric’in açılış konuşmasını detaylandırarak dijital dönüşümün sağladığı yeni fırsatlar üzerine konuştu. ‘’Dijital dönüşüm, geleneksel endüstrilerde değer odaklı büyüme için muazzam yeni bir potansiyel oluşturuyor” diyerek şöyle devam etti: “Doğal olarak, endüstriler bu potansiyelden fayda sağlamaya sıcak bakıyor. 2017 Küresel Bağlantı Endeksi’nden elde edilen bulgulara göre dijitalleşme dünyada ivme kazanmaktadır. Bulut bilişim yatırımları bölgesel ve ulusal ölçekte hızla artıyor ve bulut artık daha geniş bir uygulama alanında yayılıyor. Bu, endüstrilerin dijitalleşmesine ve hızlanmasına yardımcı olacak.” William Xu, BİT altyapısının, ulusal ekonomik büyümenin önemli bir paydası olduğunu ve özellikle bulutun, bağlantının gücünü açığa çıkarmanın anahtarı olduğunu belirtti. Bu nedenle Huawei, ülkelerin ve endüstrilerin dikkatini büyümenin itici gücü olarak sayısal dönüşüme vermesini ve bulut bilişim, IoT ve büyük veri gibi gelişen alanlarda daha fazla gelişme kaydedilmesini ve daha fazla yatırım fırsatları peşinde koşulmasını tavsiye ediyor.

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi- Ürün ve Çözümler Başkanı Ryan Ding katılımcılara geçen seneki zirvede tümüyle bulut evrimini desteklemek, geliştirmek ve öncülük etmek için söz verdiklerini hatırlattı. Bunu yaptık ve şimdi dikkatimizi tümüyle bulutun (All-cloud) başarıyla uygulanmasına ve ticarileştirilmesine yönelttik. Bunun ötesinde, trilyon dolarlık video pazarının eşiğinde dururken, Huawei kendisini, operatörlerin video sektöründe başarı elde etmesine yardımcı olacak biçimde konumlandırıyor. Tümüyle bulut ve video stratejileri, ortak bir ekosistemin desteğini gerekli kılar. Huawei, BİT endüstrisi ekosistemi içinde yeni büyümeler elde edilmesinde işbirliğini destekleyecek tüm ortakları bağrına basar.

Huawei, ekosistemde açıklık, işbirliği ve ortak başarı ilkelerine bağlıdır. Şirket, müşteri odaklılık konusundaki kararlılığını artırdı ve son yıllarda endüstri işbirlikleri, iş ortaklıkları, açık kaynak toplulukları ve geliştirici platformları kalkındırma ve buralara yatırım yapma çabalarını hızlandırdı. Huawei’nin amacı, her bir ortağının potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak, böylece endüstrinin büyümesini sağlamak, sürdürülebilir ve ortak bir ekosistemi elde etmektir.

2004 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleyen Huawei Analyst Summit (HAS) bu sene 11- 13 Nisan tarihleri arasında birbirine parallel çok sayıda oturumla gerçekleşti. Katılımcılar arasında yer alan dünyanın dört bir yanından gelen endüstri uzmanları, çeşitli konular ve eğilimler hakkında kendilerine özgü bakış açılarını sundu.