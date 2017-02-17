Huawei, Londra’da yeni büyüme yollarını anlattı

Huawei, MWC 2017 öncesi bilgilendirme toplantısını Londra’da gerçekleştirdi. Yeni büyüme yollarını ROADS olarak tanımlayan Huawei, daha iyi bağlantılı bir dünyanın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin yol haritasını paylaştı.

[Londra, 13 Şubat 2017] Huawei’nin Londra’da MWC 2017 öncesi düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuşan Huawei Telekomunikasyon birimi Başkanı Zou Zhilei, daha iyi bağlantılı bir dünyanın hızla yaklaştığını belirtti. Huawei’nin operatörlerin bir ortağı olduğunu onların iş başarısı ve sayısal dönüşümünde birlikte çalıştıklarını kaydeden Zhilei, böylece birlikte değer odaklı büyüme sağlamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Zou şöyle devam etti: “2025 yılı itibarıyla dünyada küresel olarak 100 milyar bağlantı olacak, tüm kurumsal uygulamaların yüzde 85’i ise buluta taşınacak. Kurumların tamamı bulut hizmetlerini kullanacak ve endüstriyel zekanın yaygınlık oranı yüzde 20’yi aşacak. Sayısallaşan endüstriler, daha iyi bağlantılı bir dünyada sınırsız olanak yaratacaklar ve bu süreçte endüstrilerin ne kadar ileri gidebilecekleri ise hayal bile edilemez.’’

Londra’daki bilgilendirme toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren Zhilei, “Telekom operatörlerinin stratejisi yatırım odaklı olmaktan değer odaklı olmaya doğru evriliyor. Artık son kullanıcı tecrübesine ve hizmetlerine daha fazla odaklanıyorlar ve rekabetçi avantajlar temelinde son kullanıcıya daha fazla değer üretiyorlar. Huawei, operatörlerin daha fazla büyüme sağlaması, yatırım getirisini iyileştirmeleri ve işletim etkinliğini geliştirmeleri yolunda destek vermeyi sürdürmeye kararlıdır” diye konuştu.

Huawei Global Telekomünikasyondan sorumlu Küresel Pazarlama ve Çözüm Satış Başkanı Ken Wang ise, “Değer odaklı yeni büyüme yollarını ilave büyümeye yönlendirmek için Huawei operatörler ile birlikte hareket ediyor ” dedi. Wang, operatörlerin ‘’Videonun Kral Olduğu’’ yeni bir döneme girdiklerine ve sayısallaşan dikey endüstrilerin operatörler için trilyon dolarlık pazar yaratacağına dikkat çekti. Videonun, operatörlerin temel bir hizmeti olacağını ve eğlence, iletişim ve endüstri alanında görüntü hizmetlerinin hızla büyüyeceğini söyleyen Wang, Huawei, video çağında, operatörler ile yeni büyüme elde etme hedefiyle ilerlediğini belirtti.

Huawei Telekomunikasyon Küresel Pazarlama ve Çözüm Satış Başkanı Ken Wang, dünyanın dört bir yanında şebeke varlığı trilyonlarca dolar değerinde 400’den fazla operatörün bulunduğunu belirtti. Wang, konuşmasına şöyle devam etti: “Huawei, şebeke değerini en üst düzeye çıkarmak, ağ verimliliğini yükseltmek ve duran varlıklar (legacy assets) üzerinde çalışarak geliri artırmak amacıyla müşterileriyle yakın temasta olacak Bu, yüksek değerde müşterilerin belirlenmesi, yüksek değerli hizmetlerin artırılması ve yüksek değerli şebekelerin kurulmasıyla sağlanabilir. Sayısal dönüşüm ve iş başarısını elde etmek için Huawei, bulut çözümleri geliştirmeye oldukça kararlı. Huawei, ortak donanım kaynakları, dağıtılmış yazılım mimarisi ve tam otomatik işlemler aracılığıyla tamamıyle bulut stratejisini geliştirmeyi sürdürecektir. Huawei, MWC 2017 bünyesinde, aralarında CloudAir/CloudRAN, CloudFAN, CloudMetro and CloudEPN olmak üzere çok sayıda tamamıyla bulut çözümleri ilk kez piyasaya sunacaktır. Huawei son kullanıcıya gerçek zamanlı, talebe bağlı, tamamen online, DIY ve Sosyal (ROADS) bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.”

Yaklaşık 30 yıldır devam eden kararlı çabası ve teknolojik atılımlara yaptığı yatırımların Huawei’yi BİT alanında küresel bir çözüm sağlayıcı konumuna getirdiğini belirten Wang, Huawei’nin, iş ortaklıkları, endüstri ortaklıkları, açık kaynak toplulukları ve geliştirici ekosistemler kurma amacıyla takım arkadaşlarıyla çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu sayede ekip çalışması, ortak başarı ve açık işbirliğine dayalı bir ekosistem geliştirmeyi umduklarını aktaran Wang, “Mobil World Congress 2017, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Barselona’da yapılacak. MWC sırasında Huawei, ‘’Daha iyi bağlantılı bir dünya için Yeni Büyüme Yolları (ROADS) teması altında açılış konuşmaları yapacak, forumlar düzenleyecek ve kimi diğer etkinliklerde yer alacak. Huawei, endüstrinin oyuncularıyla birlikte değer odaklı yeni büyümenin nasıl sağlanabileceğinin yollarını ele alacak” diye konuştu.