Huawei Mate 9 Türkiye’de satışta

Huawei’nin güçlü tasarım anlayışı ile sunduğu akıllı telefonlarının devamı olan Mate 9, serinin en yeni üyesi, uzun süredir beklenen Huawei Mate 9, Türkiye’de satılmaya başladı. Mate 9 geliştirilmiş süper şarj teknolojisi ile yeni ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Huawei Mate 9’un temel özellikleri

* Dünyanın en yüksek performansına sahip işlemci Kirin 960 yonga seti

* İki tıkta telefonun tüm özelliklerinin önemli bir kısmına ulaşmaya olanak sağlayan sezgisel bir kullanıcı arayüzü olan EMUI 5.0

* 20 dk.’lık şarjla tüm gün kullanıma imkan veren süper şarj teknolojisi

* Hibrit zoom, 12 megapiksel RGP sensörü ve megapiksel monokrom sensör özellikleri olan ikinci kuşak iki lensli Leica kamera

Güvenli ve daha hızlı şarj olan pil ile dikkat çekiyor. Huawei Mate 9, tamamen yeni Süperşarj teknolojisi ile 4000 mAh yüksek yoğunluklu pili birleştirdi. Huawei, gelişmiş güç tasarrufu teknolojisi ile 2 günden fazla kesintisiz kullanım olanağı veren bir pil ömrü artışı sağlıyor. Bu aynı zamanda CDMA arama zamanında 40 oranında artış ve oyun zamanında da 20 oranında artışı içeriyor. 5A hızlı şarjı destekleyen Süperşarj teknolojisi ile önceki modellere göre yüzde 50 oranında artış sağlıyor. Ayrıca pilin ömrünü uzatan süper güvenli 5-gate’in de olduğu güvenlik standartları sunuluyor.

Gözalıcı tasarım… Huawei Mate 9, Mate serisinin gözalıcı tasarım DNA’sı üzerine inşaa edildi. Yoğun bir araştırma ve geliştirme sürecinin ardından yüksek hassasiyette yekpare metal gövdeli Huawei Mate 9, 15 günlük bir sürede üretildi.

Huawei Mate 9 tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 2.999 TL.