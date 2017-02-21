Huawei modayı teknolojiyle buluşturuyor

Huawei ve moda markası Ricostru, yeni nesil akıllı telefon aksesuarlarındaki tasarım dilini yeniden yorumluyor.

Dünyanın en büyük 3. akıllı telefon markası Huawei ve moda markası Ricostru, heyecan verici bir ortaklıkla moda ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Tasarımın, teknolojinin temel unsurlarından biri olduğuna inanan Huawei, gelişmiş mühendislik tecrübesini, Ricostru’nun fütüristik tasarım estetiğiyle birleştirerek, yeni nesil akıllı telefon akseuarlarına taşıyacak.

Rico Manchit Au tarafından, 2011 yılında Çin’in Guangzhou şehrinde kurulan ve hızla büyümekte olan Ricostru’nun başarısının ardındaki temel prensip markaya fütüristik bir ruh katabilmek için görsel estetiği, şık bir kesim, yenilikçi bir el işçiliği ve yüksek teknoloji ürünü kumaşlarla kaynaştırmak.

Huawei’nin teknolojiye yeni bir estetik getirme ve kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunma vizyonunun devamı niteliğindeki bu işbirliği hakkında konuşan Huawei Tüketici İş Grubu CMO’su Glory Cheung, şunları söyledi; “Huawei’nin akıllı telefon aksesuarlarına yeni bir estetik anlayış getirmek için moda tasarımında yeni yeteneklerden biri olan Rico ile çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Huawei olarak, teknolojinin sanatsal olması ve tüketicinin kendi kimliğini ifade etmesine olanak verilmesi gerektiğine, Huawei’nin pazar lideri ürünlerinin Rico’nun sanatçılığı ve vizyonuyla daha da zenginleşeceğine inanıyoruz ” dedi.

Ricostru’nun kurucusu Rico Manchit Au ise, “Huawei etkileyici vizyona sahip bir şirket. Gelişmiş mühendislikleriyle benim fütüristik tasarım konseptimin evliliği heyecan verici. Akıllı telefon aksesuarlarının tasarımında yenilikler sunmak için sabırsızlanıyorum. ” dedi.