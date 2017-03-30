Huawei P10, ön satışta Huawei Watch 2 hediyesi ile geliyor

Huawei’nin son amiral gemisi P10 Türkiye piyasasına girişi çok yakında ön satış ile başlayacak.Perakende satış fiyatı 3.599 TL olan Huawei P10, ses getirecek Mystic Silver ve Graphite Black renkleriyle satışa sunulacak. Kullanıcılarına ön satışta giyilebilir teknoloji deneyimi sunma ayrıcalığıyla, 1.699 TL degerinde ki yeni nesil akıllı saati Watch 2 hediye edilecek.

Leica ile birlikte geliştirilen yenilikçi ve stil sahi bi Huawei P10, dünyanın renk konusunda önde gelen kaanat önderi kuruluşu Pantone Color Institute ile yapılan özel bir işbirliği ile özgün hiper elmas kesim kasalar için özel olarak geliştirilmiş en son moda renklerle piyasaya sunuluyor. Süper Şarj da dahil olmak üzere son yenilikçi teknoloji ile donatılan Huawei P10, piyasada fotoğrafçılık amacıyla kullanılabilecek en gelişmiş akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Modern sanatsal portrelerde Leica görüntü tarzını yaratabilmek için dünyanın en son gelişmiş fotoğrafçılık teknolojisinden yararlanan Huawei P10, Stüdyo tarzı ışıklandırma ve 3D yüz tanıma teknolojisi ile, fotoğraflarda her ortamda iyi bir sonuç elde etme imkanı sunuyor.

Huawei P serisinin en yeni üyesi olan Huawei P10, yuvarlak kıvrımlarıyla çok ince ve minimalistik bir yapıya sahip. Yüksek kalite tasarım, cihazı aldığınız ilk günkü gibi hızlı kalan Huawei’ye özgü hızlı şarj özelliği olan Süper Şarj teknolojisi ve üstün bağlantı özelliği de dahil olmak üzere yüksek performans fonksiyonlarına sahip.

Üstün teknoloji ve şık tasarımı ile Huawei Watch 2

Huawei watch 2, 45mm’lik çapında kadranı, iki bölmeli ergonomik tasarımı ile her koşulda rahatlıkla kullanılabilir. Huawei watch 2’nin bileziği seramik teknolojisi kullanılarak üretilmiş olup, her seramik bilezik 23 farklı işlemden geçerek 288 saat boyunca sertleştirme işlemine tabi tutulup aşınmaya karşı yüksek dirençli hale getirildi. Huawei Watch 2’nin arama arayüzü özelleştirilebilme özelliğine sahip olup size uygun tasarımı seçmenize olanak sağlıyor. Buna ek olarak saatin kayışını da istediğinizde değiştirebilir ve farklı ortamlarda günlük kullanımınıza uygun hale getirebilirsiniz.

Huawei Watch 2’nin üstün GPS fonksiyonu sayesinde tüm hareketlerinizi yörüngesel olarak kayıt altına alıyor. Entegre NFC ödeme teknolojisi sayesinde size temassız kredi kartı ödemesi deneyimi sunuyor. Huawei Watch 2 uzun pil ömrü ile normal kullanım koşullarında 48 saat kesintisiz kullanım olanağı sunuyor. Huawei Watch 2’de bulunan ‘watch mode’u ile güç tasarrufu sağlıyor ve bu modda saati 21 gün boyunca kullanabilme özelliğine sahip.

Huawei Watch 2, vücut ölçümlerinizin takibinde sensörlere bağlı olarak çalışıyor. Böylece gün içinde yaptığınız egzersizlere, ne kadar seyahat ettiğinize ilişkin veri ve bilgi takibini yaparak daha pozitif ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanızı destekleyecek bilgi akışını sağlıyor. Bunun yanı sıra Huawei Watch 2’de bulunan fitness destek işlevi sayesinde kullanıcılarına en bilimsel ve en uygun dinamik spor rehberliği sağlıyor.