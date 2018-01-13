HyperX, dünyanın kızılötesi teknolojisiyle senkronize edilen İlk DDR4 RGB belleğini duyurdu

Kingston® Technology Company Inc’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX®, IR (kızılötesi) teknolojisiyle senkronize edilen RGB aydınlatmaya sahip dünyanın ilk bellek modülü Hyper® Predator DDR4 RGB’yi duyurdu. HyperX her bir bellek modülüne IR iletişim kanalları ekleyerek birden fazla modülün LED aydınlatmasını senkronize etmesini ve böylece olağanüstü renk ve desenler oluşturmasını sağladı. Doğrudan anakarttan güç alan, patent başvurusu yapılmış bu teknoloji, oyun ve hız aşırtma PC’leri ve kendi sistemlerini kuranlar için RGB belleklerle gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor.

HyperX Müdürü Kristy Ernt, “Performanslı ve hız aşırtmalı belleklerde 15 yıldır lider olan HyperX, bu eşsiz RGB bellek teknolojisini CES 2018’e ve pazara getirmekten heyecan duyuyor. IR teknolojisiyle HyperX Predator DDR4 RGB bellekleri senkronize ederek, PC’lerdeki RGB aydınlatma için yepyeni bir deneyim sunuyor, oyuncuların ve hız aşırtma tutkunlarının oyun deneyimlerini daha da kişisel hale getirebilmelerini sağlıyoruz.” dedi.

IR ile senkronize edilen RGB aydınlatma kontrolüne ek olarak, Predator DDR4 RGB modülleri uyumlu RGB kontrol yazılımına sahip anakartlara takıldığında birden fazla aydınlatma profiline destek verebiliyor. HyperX, Predator DDR4 RGB bellekleri; ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync gibi kontrol yazılımlarına uyumlu hale getirmek için anakart iş ortaklarıyla birlikte çalışarak testler yapıyor. Bunlara ek olarak, In-Win gibi kasa markaları da RGB aydınlatma ve kontrolü için özellikler ekliyor.

Bulunabilirlik

Predator RGB Bellekler 2. çeyrekte piyasaya sürülecek. Fiyatlar, bellek uyumluluğu ve kit yapılandırmaları hakkında ek bilgiler piyasaya çıkış döneminde verilecektir.

E-spor ve geleneksel spor topluluklarının lider destekçilerinden HyperX, en son Dallas Mavericks ve NBA2K takımı Mavs Gaming ile işbirliği yaparak NBA ve e-spor takımlarına desteğini sürdürüyor. NBA’den diğer etkili kişiler ve e-spor takımları arasında Philadephia 76ers ve e-spor takımı Team Dignitas, Boston Celtics’ten Gordon Hayward, Sacramento Kings’ten De’Aaron Fox, Echo Fox e-spor takımının sahibi Rick Fox ve Utah Jazz ve Detroit Renegades’in sahibi Jonas Jerebko yer alıyor.