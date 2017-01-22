Hyundai Elevator’dan eğitim ve istihdama destek

Türkiye’de inşaat sektörüne paralel olarak büyüyen asansör sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler gerçekleştiren Hyundai Elevator Türkiye, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine özel eğitimler veriyor. Kore devi, Türkiye’de hızla büyüyen asansör sektöründe yakın gelecekte oluşacak istihdam ihtiyacını da karşılamayı amaçlıyor.

Asansör sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya odaklanan Hyundai Elevator Türkiye, geçtiğimiz yıl İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açtığı asansör ve yürüyen merdiven sınıfının ardından özel eğitimlere farklı konseptlerde devam ediyor. Hyundai Elevator Türkiye’nin özel olarak hazırlanan eğitim salonunda “Asansöre Giriş” dersi alan 20 öğrenci teorik bilgilerin yanı sıra tamamen cam ile kaplı panoramik asansör kuyusu sayesinde tüm asansör parçalarını çalışırken görme ve inceleme fırsatı yakaladılar. Oryantasyon eğitimini veren Hyundai Elevator Türkiye Asansör Hi-Tech Süpervizörü Engin Çetin, “Her yıl onlarca öğrenciye her biri özel teknolojilere sahip asansörler hakkında eğitim veriyoruz. Bu öğrencilerin aynı zamanda Hyundai Elevator Türkiye’de stajyer olarak deneyim kazanmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Hakan Ek: “Sektörün eleman ihtiyacı artıyor”

Sektörün eleman ihtiyacının günden güne arttığına dikkat çeken Hyundai Elevator Türkiye CEO’su Hakan Ek, “Amacımız; potansiyel asansör teknisyenlerini iş hayatına hazırlamak ve kazandırmak. Böylelikle hem istihdama katkı sağlıyoruz hem de ihtiyacımız olan personele daha mezun olmadan ulaşıyoruz” dedi. Asansörün, insan hayatıyla ilgili olması nedeniyle ciddi bir iş olduğunu belirten Hakan Ek, “Teknik ekibimiz, uygulamalı eğitimlere katılarak öğrencilere deneyimlerini de aktarıyor. Sadece bir sınıfla yola çıktığımız bu projeyi genişletmeyi ve tüm meslek liselerini de içine alacak bir eğitim projesine dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.