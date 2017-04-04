IBM ve Red Hat işbirliği sonucu, hibrit bulutlar OpenStack ile hızlanıyor

Müşteriler, IBM Özel Bulut sayesinde kurum içindeki iş yüklerini hızla ve kolayca Red Hat OpenStack Platformuna ve Red Hat Ceph Storage’a taşıyabilecek.

IBM (NYSE: IBM ) ve Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) bugün kurumların, OpenStack platformunun hız ve ekonomisinden faydalanmaları için tasarlanan stratejik işbirliklerinin duyurusunu yaptı; kurumlar ayrıca mevcuttaki sanallaştırılmış Red Hat ve bulut iş yüklerini IBM Özel Buluta da geçirip genişletebilecekler.

Bu işbirliğinin bir parçası olarak IBM, Red Hat Sertifikalı Bulut ve Hizmet Tedarikçisi haline gelecek ve müşterilerin IBM Özel Bulut üzerinde Red Hat OpenStack platformu ve Red Hat Ceph Depolamayı daha büyük bir güvenle kullanmasını sağlayacak.

Ayrıca, anlaşmanın bir parçası olarak Red Hat Bulut Erişimi de 2017’nin ikinci çeyreğinde IBM Bulut için açılacak ve Red Hat müşterileri uygun ve kullanılmamış Red Hat Enterprise Linux aboneliklerini kendi veri merkezlerinden, dünya genelindeki IBM Bulut Veri Merkezlerinde yer alan genel ve sanal bulut ortamına taşıyabilecekler. Böylece şirketler, Red Hat yazılım yatırımlarını hem daha iyi koruyup genişletebilecek, hem de bunu IBM Bulut’un küresel ölçeği ve etkinliğiyle birlikte yapabilecekler.

Red Hat, OpenStack Genel Müdürü Radhesh Balakrishnan, “IBM ile işbirliğimizin amacı kurumsal müşterilerimizin hibrit bulutu daha hızlı ve kolay kullanabilmeleridir” diyerek şunları ekliyor: “Artık, OpenStack altyapısı yönetme konusunda kurum-içi uzmanlığı olmayan müşteriler, IBM Özel Bulut üzerindeki Red Hat OpenStack Platformunu ve Red Hat Ceph Depolamayı güvenle kullanabilirler.”

Müşterilerin bu ortaklıktan elde edeceği diğer faydalar arasında şunlar yer alıyor:

IBM ile Red Hat, müşterilerinin bulut uygulamalarını OpenStack API’leriyle daha etkin çalıştırabilmesi için onlara hibrit bulut altyapısı sağlayacak.

Müşteriler bulut altyapısına daha çabuk erişebilecek, Red Hat Bulut Erişim ile mevcut iş yüklerine ve Red Hat’in IBM Bulut aboneliklerine geçiş yapabilecek veya kullandıkça-öde bazlı yazılım ve altyapıyı kullanabilecekler.

Şirketler, bulut yetenekleri sayesinde, yerel noktalardan daha kolay başlamak ve global ölçeklere geçebilmek için ilave erişim ve ölçek olanağından faydalanabilecekler; veri oturumu ve diğer mevzuat kurallarıyla kolayca uyum içinde olabilecekler.

IBM ile Red Hat özel bulut kurulumlarına yönelik yeni hizmetlerini birlikte pazarlayıp satmayı da planına almış bulunuyor; bunlara ayrıca iş yükü geçişleri, felaket kurtarma, kapasite genişletme ve veri merkezi konsolidasyonu da dahil.

IBM Bulut, başkan yardımcısı Zane Adam, “Buluta öncelik veren stratejiler, kurumsal müşterilerin büyük çoğunluğu için yeni normal haline geldi; dünya genelindeki bu müşteriler dijital dönüşüme güç veren IBM Bulutun avantajlarını kullanıyorlar. IBM ile Red Hat arasındaki bu stratejik işbirliği müşterilerin açık kaynak ürünlerini ve OpenStack bulut yazılımını daha rahat kullanmalarının yanı sıra mevcut yatırımlarını koruyup yeni iş fırsatları yaratabilmeleri için tasarlandı” diyor.