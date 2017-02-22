IBM Resilient ve Platin Bilişim siber güvenlik dünyasını buluşturdu

Platin Bilişim ve IBM Resilient 21 Şubat’ta gerçekleştirilen Resilient Vision 2017etkinliğinde katılımcıları siber ataklar ve bunların neden olduğu risk ve etkiler hakkında bilgilendirdi.

IBM ve Platin Bilişim, 21 Şubat 2017 tarihinde Bosphorus Palace Hotel’de Resilient Vision 2017 etkinliğini düzenledi. IBM Resilient Güvenlik Satış Yöneticisi Engin Özbay ile Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı’nın da katıldığı etkinlikte IBM Resilient’ın yeni özellikleri tanıtılırken etkinliğe konuk olarak katılan IBM Ürün Müdürü Amr Awad da katılımcılara yeni ürün hakkında bir demo yaptı.

IBM Resilient Ürünleri (IRP-Incident Responce Platform-Olay Müdahale Platformu) şirketlerin siber ataklar ve bunların neden olduğu risk ve etkiler ile mücadelesinde onlara güç katarak başarılarını artıran temel bir destek sistemi. Resilient; siber güvenlik olaylarına müdahale için gelişmiş bir platform sağlayarak (IRP), siber güvenlik ekiplerinin olay müdahale (Incident Response) süreçlerini yönetmesi, çözüm ve uygulanacak önlemleri daha hızlı, daha efektif ve daha akılcı olarak tek bir platform üzerinden uygulamasını sağlıyor.

“Siber açıklar yıkıcı sonuçlar doğuruyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, güvenlik altyapılarına özen göstermeyen işletmelerin yıkıcı sonuçlarla karşılaştığına dikkat çekti. Platin Bilişim olarak Resilient ile 2016’da çalışmaya başladıklarını kaydeden Bamyacı, “IBM Resilient iş birliğimiz daha ilk yılını doldurmadan önemli meyveler vermeye başladı.

Siber güvenlik tarafında her türlü desteği sunduğumuz müşterilerimize ve vizyonlarını genişletmeye çalıştığımız müşteri adaylarımıza güvenlik altyapılarını mutlaka güncel tutmalarını tavsiye ediyoruz. Zira güvenlik konusunda yeterli tedbirleri almayan işletmeler onarılmaz hata ve kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak Resilient IRP gibi üst düzey ürünleri kullanan işletmelerdeki BT ekipleri güvenlikle ilgili sorunları büyük bir hızla çözebiliyor. Merkezi yapıda tek elden tüm bilgi güvenliği platformununun yönetimine imkan sunan ürün, marka bağımsız tüm çözümlerle entegre olabiliyor. Maliyet avantajı sunan ürün, iş gücü ve zamandan da tasarruf sağlıyor ” dedi.

Etkinlikte Ayhan Bamyacı’dan sonra bir sunum yapan IBM Resilient Güvenlik Satış Yöneticisi Engin Özbay ise katılımcıları ürün hakkında bilgilendirirken geleceğin siber güvenlik tehditleri hakkında da çeşitli yorumlarda bulundu.

Resilient IRP nedir?

IBM Security Bölümü’nün bir parçası olan Resilient IRP (Incident Response Platform-Olay Müdahale Platformu), tek bir hub halinde güvenlik teknolojilerine entegre, kolay iş akışı özelleştirme ve süreç otomasyonu sağıyor. Resilient’ın ödüllü Incident Response Platformu ile güvenlik ekipleri daha akıllı, daha verimli analizler ile güvenlikle ilgili sorunları hızla çözüyor. 20’nin üzerindeki ülkede faaliyet gösteren Resilient, 30’u Fortune 500’de olmak üzere 100’den fazla küresel müşteriye de sahip.