IBM’den yeni blockchain ekosistemi

Blockchain, sektörlerin ticari işlemlerini gerçekleştirme biçimini dönüştürme potansiyeline sahip çok yeni bir teknoloji. Bu platform birlikte çalışan sektör oyucularından oluşan ve işletmelerin blockchain teknolojisinin ağ etkisinden yararlanmasına olanak sağlayan eksiksiz bir ekosistem gerektiriyor. IBM (NYSE: IBM), bu kuruluşlara destek sağlamak amacıyla, blockchain ağlarının oluşturulmasını hızlandırmaya yardımcı olacak bir blockchain ekosistemini hayata geçiriyor.

IBM Sektör Platformları Üst Düzey Başkan Yardımcısı Bridget Van Kralingen konuyla ilgili görüşlerini, “Blockchain teknolojisinin gelecekteki büyümesi ve benimsenmesi, güçlü bir ekosistemin oluşturulmasına bağlı. İş ağları, ancak yenilikçilerin, sektör uzmanlarının ve altyapı sağlayıcılarının ticari işlemlerin gerçekleştirilme biçimini yeniden tanımlayacak yeni yöntemlerle bir araya gelmesi durumunda kritik yoğunluğa ulaşabilir” şeklinde açıklıyor. “Hyperledger Projesi bu anlamda, önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. İşte bu nedenle IBM, geliştiricilerin birlikte çalışabileceği bir ortam sağlayarak bu oyuncuların blockchain ağları oluşturmasını hızlandırmaya yardımcı olacak yatırımlar yapıyor.”

Blockchain ekosistemi programı, risk sermayesi işletmecileri, yeni kurulan şirketler, sistem bütünleştiricileri, bağımsız yazılım satıcıları ve kurumsal geliştiriciler gibi gerçek ağlar kurmak isteyen yenilikçiler için tasarlandı. IBM, bu farklı türlerdeki kuruluşları desteklemek için fikir aşamasından uygulama aşamasına geçilmesinde gereksinim duyulan süreyi kısaltmayı amaçlayan eğitim ve araçlar sağlayacak. IBM blockchain profesyonelleri, geliştiricilere destek sağlayan ve sorunların giderilmesine yardımcı olan Hyperledger Fabric Slack kanalı aracılığıyla “çalışma ortamı” sağlayacak. Bunlar, iş kullanıcılarına ve geliştiricilere yönelik olarak developerWorks üzerinde mevcut olan kurslara ve eğitim modüllerine ek olarak sunulacak.

Bunları şu anda geliştirme aşamasında bulunan ve blockchain uygulamalarının yaratılmasını hızlandırmayı amaçlayan kod kitaplıkları, akıllı sözleşme şablonları ve araçları tamamlayacak.

Bu programlar, Linux Foundation Hyperledger Fabric v1.0’ın ve blockchain ağlarının iş yapma biçimini dönüştürmesi beklenen IBM Blockchain platformunun desteklenmesi amacıyla tasarlandı. Hyperledger Fabric v1.0, internet ağı modeline benzer şekilde, modüler bir yaklaşım sağlayacak.

IBM Blockchain Ekosisteminin Katılımcıları

IBM blockchain ekosistemi, kuruluşların Hyperledger Fabric yapısını kullanarak paylaşılan ya da tamamlayıcı teknik ve iş vizyonları üzerinde işbirliği yapabileceği ve eğitim ile geliştirme desteğine erişebileceği açık bir ortam olacak. Yeni kurulan şirketler, bağımsız yazılım satıcıları ve sistem bütünleştiricileri, blockchain teknolojisine yatırım yapıyor. Bu kullanıcılar, çeşitli blockchain platformlarını test ettikten sonra Hyperledger Fabric yapısını benimsediler. Çok sayıda şirket, şimdiden IBM blockchain ekosistemine katılmaya başladı. Bunlar arasında aşağıdaki kuruluşlar da yer alıyor:

Cloudsoft, açık kaynak araçlarıyla çoklu bulut uygulaması yönetimi sağlayan bir yazılım şirketi. Cloudsoft Blockchain Hizmeti, geliştiricilerin chaincode uygulamaları yaratmaya odaklanmasına imkân tanıyor ve farklı coğrafi bölgeler çapında işleyen kendi Hyperledger blockchain ağlarını kurmakta olan finans kuruluşları gibi blockchain teknolojilerini araştıran ve bu teknolojileri kullanan kuruluşların değer elde etme süresini kısaltıyor.

EY, müşterilerinin iş çözümlerinde blockchain teknolojisinden yararlanmasına yardımcı oluyor. EY’nin profesyonellerden oluşan ekipleri, müşterilerinin en zorlu iş sorunlarını aşmasına yardımcı olacak stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması için sektör çapında uzmanlık ve iş süreçleri, finans, risk ve yasal düzenlemeler, siber güvenlik, otomasyon, bulut ve analitik alanlarında derinlemesine sektör bilgi birikimi sunuyor.

Everledger, yeni kurulan İngiltere merkezli bir şirket ve sertifika kurumları gibi güvenilir oyuncular tarafından doğrulanan elmaslar ve şarap gibi yüksek değerli ve lüks ürünlerin doğrulanması ve menşeinin takip edilmesi için IBM Blockchain kullanıyor. Şirket, IBM’in Yüksek Güvenlikli Ağını kullanarak dünyanın en fazla rağbet gören ürünlerinden bazılarını güvenli, yetkisiz müdahaleye kapalı bir ortamda takip edebiliyor ve doğrulayabiliyor.

Gliding Eagle, merkezi California’da bulunan bir şirket ve bağımsız ürünlerin dünyanın herhangi bir yerinde üreticiden son tüketiciye kadar takip edilmesinde saydamlık ve güvenilirlik sağlayan bulut ve mobil tabanlı bir teknoloji sistemi sunuyor.

HACERA, blockchain ağlarına yüksek güvenlikli Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Muhasebe/Denetim (AAA) hizmetleri ekliyor. HACERA, gizliliğe, hassas verilerin işlenmesine ve hizmet kullanılabilirliğine ilişkin katı ilkelere uyması gereken, düzenlemeye tabi kuruluşlara odaklanıyor. Ölçeklenebilirlik için tasarlanan HACERA, çok sayıda kimlik sistemi çapında depolanıyor olsa bile katılımcıların kimlik varlıklarını güçlü şifreleme kullanarak kesintisiz biçimde koruyor.

The Hive’ın, merkezi Palo Alto’da bulunuyor. Şirket; finans teknolojileri, siber güvenlik, endüstriyel internet ve uygunluk alanları çapında güçlü bir blockchain teknolojisi portföyü ile yapay zekâ ve büyük veri uygulamalarına odaklanıyor. The Hive, yüksek oranda temasa olanak sağlayan modeli içerisinde girişimcilerle işbirliği yaparak IBM’in blockchain ekosisteminde etkin biçimde ortak girişimler kuruyor.

IntellectEU, ABD’de ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde deneyimli Blockchain (Hyperledger ve Ethereum) ekiplerine sahip olan bir uluslararası finansal teknoloji bütünleştirme şirketi… IntellectEU, Linux Foundation’ın Hyperledger Projesinin kurucu üyeleri arasında yer alıyor ve profesyonel uzmanlık hizmetleri, uygulama geliştirme ve bütünleştirme hizmetleri sunuyor.

Loyyal, sadakatin oluşturulma ve ödüllendirilme biçimini yeniden tanımlıyor. Loyyal, blockchain ile akıllı sözleşme teknolojisini kullanarak fazlasıyla parçalanmış bir sektöre yönelik, birlikte çalışabilen bir sadakat ve ödül altyapısı yarattı ve çok sayıda sektör için müşteri davranışını teşvik etmeye yönelik yenilikçi bir yol sunuyor.

MootiBlockchain Digital Identity, şifrelemeli tanımlama ve doğrulama için yeni standardını kullanarak blockchain teknolojisi aracılığıyla gelişmiş birey egemenliğinde kimlik sağlıyor. Mooti Digital Identity, herhangi bir blockchain çapında Kimlik Zinciri çalıştırıyor ve gelişmiş veri gizliliği ile süreye dayalı geri alma ve halka imzası gizli işlem anonimliği gibi özgün özellikler sunuyor.

Netki, dünya çapındaki yasal düzenlemelere uyum için açık kaynak/açık standartlar tabanlı Dijital Kimlik çözümleri sunuyor. Netki, kullanıma hazır olarak tüm blockchain ağları çapında çalışan tek çözüm durumunda: kullanıcılar, bir defa doğrulama gerçekleştirdikten sonra her blockchain ağında kullanabiliyor.

SensifySecurity, merkezi Palo Alto’da bulunan ve Nesnelerin İnterneti güvenliğine odaklanan yeni bir şirket ve operatörlerin işletim ortamları içerisinde dağıtılmış bir biçimde erişim denetimi uygulamasına olanak sağlayarak siber silahlara karşı daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Güvenlik hizmetlerini ağ geçidi tabanlı uygulama noktalarına yetkisiz müdahaleden etkilenmeyen bir biçimde dağıtmak için Hyperledger Fabric yapısını kullanıyor ve operatörlere merkezi denetim, ilke yönetimi ve uygunluk sunuyor.

Skuchain, Brackets adı verilen blockchain tabanlı bir işbirliğine dayalı ticaret platformu oluşturmak amacıyla çalışan yeni bir Silikon Vadisi şirketi. Skuchain, ticaret finansından işletme sermayesine ve öğe düzeyinde güvenilirliğe kadar çeşitli kullanım senaryolarında tedarik zinciri çakışmalarının ortadan kaldırılması için Hyperledger Fabric yapısı üzerindeki doğrulanabilir bilgilerin potansiyelini kanıtlıyor.

IBM Blockchain ekosistemi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edin: Http://ibm.com/blockchain/ecosystem.html

İş amaçlı bir blockchain ağı oluşturulmasına ilişkin bir video izlemek için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: Http://ibm.com/blockchain/hyperledger.html