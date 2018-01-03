ICSG 2018’e sektör liderleri konuk olacak

25-26 Nisan 2018’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye’nin enerji sektöründeki en büyük etkinliklerinden olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) 1. Yürütme Kurulu Toplantısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk başkanlığında gerçekleştirildi. ICSG 2018’de dünya sektör liderlerinden üst düzey konuşmacılar bir araya gelecek.

EPDK Toplantı Salonu’nda bir araya gelen ICSG 2018 Yürütme Kurulu üyeleri bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan etkinliğe dair genel detayları, tanıtım çalışmalarını, kongre ve bildiri salonu çalışmalarının yanı sıra farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak olan sosyal sorumluluk projesi de değerlendirildi. Ayrıca etkinliğe yurt dışından katılımda bulunacak üst düzey konuşmacılar yürütme kurulu tarafından onaylandı.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN İSİMLER GELECEK

Önceden belirlenen yürütme kurulu gündemine göre toplantıda önemli kararlar alan başkan ve üyeler, ICSG 2018’e dünya çapında üst düzey sektör liderlerinin konuşmacı olarak katılmasını kararlaştırdı. Toplantıda ayrıca EPDK ve ELDER’in birlikte yürüttükleri ortak projenin lansmanının ICSG 2018’de yapılması yönünde de fikir birliğine varıldı.

10 BİNİN ÜZERİNDE SEKTÖR TEMSİLCİSİ BULUŞACAK

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

ULUSLARARASI BİR PLATFORM SAĞLAYACAK

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.