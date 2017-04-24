IFINTEC için geri sayım başladı

09-10 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan IFINTEC Finans Teknolojileri Konferansı ve Sergisi için geri sayım başladı.

Şu anda konferansa katılacak olan 30’dan fazla konfirme Konuşmacı mevcut. IFINTEC Finans Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, yurtdışındaki internet portalleri tarafından hem Avrupa’da hem de dünyada 2017 yılında katılınması gereken en iyi finans ve finans teknoloji etkinliklerinden birisi olarak seçildi. IFINTEC Konferansı, bankacılık ve finans sektörüne yönelik çözümlerin tanıtılması, marka yönetimi ve marka bilinirliği açısından çok iyi bir platform sunan etkinliğin sponsorluk ve ziyaretçi kayıtları devam ediyor.

IFINTEC Konferansı, Bankacılık Çözümleri, Bankacılık Teknolojileri, Ödeme Sistemleri, Dijital Transformasyon, Bankacılık Bilgi Teknolojileri ve Finans Teknolojilerine odaklanan global bir konferans olup, alanında EMEA bölgesinin en büyük konferanslarından birisidir. 850+ katılımcı, 15+ ülkeden katılım, 40 konuşmacı, 35+ konuşma oturumu ile IFINTEC 2016 Konferansı çok başarılı olarak düzenlenmiştir. IFINTEC 2017 Konferansı’na büyük bir ilgi olup yoğun katılım beklenmektedir. IFINTEC 2017 kaçırılmaması gereken bir etkinliktir.

Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacak olan konferans konuşmaları simültane olarak Türkçe ya da İngilizce’ye çevrilecektir. Güncel Konferans Programı ve IFINTEC 2017 Konferansı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için konferans web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.ifintec.com